Bour Han Amoussa

Real Madrid, Xabi Alonso déjà sur la sellette ?

Xabi Alonso serait sérieusement menacé après les derniers résultats décevants du Real Madrid.

Le Real Madrid aborde une semaine décisive alors que Xabi Alonso voit son avenir soudainement fragilisé. Après un nouveau résultat décevant, les interrogations se multiplient autour de la capacité de l’entraîneur espagnol à redresser une équipe en perte de repères. Une partie du vestiaire douterait désormais de ses choix, et la hiérarchie madrilène attend une réaction immédiate. Dans un climat où chaque faux pas peut coûter cher, la pression monte et les prochains matches pourraient déterminer si Xabi Alonso mérite encore la confiance accordée à son arrivée.

