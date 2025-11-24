Real Madrid, Xabi Alonso déjà sur la sellette ?

Depuis plusieurs semaines, Xabi Alonso traverse une période délicate avec un Real Madrid en manque d’assurance. Le match nul arraché à Elche dimanche (2-2) a renforcé la sensation d’un collectif incapable de dominer ses adversaires, laissant Xabi Alonso sous le feu de critiques insistantes. Selon les informations relayées par Fichajes, le vestiaire serait de moins en moins réceptif à certaines décisions tactiques, un élément préoccupant dans un club où l’adhésion interne est essentielle.

La situation aurait poussé Florentino Pérez à intervenir directement. D’après le média espagnol, le président madrilène aurait exigé un changement immédiat de dynamique, estimant que l’équipe de Xabi Alonso n’assume plus son statut en Liga comme en Ligue des Champions. Les mauvais résultats européens, combinés à la baisse de régime en championnat, auraient convaincu le dirigeant qu’il fallait adresser un message ferme à son entraîneur.