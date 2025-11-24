Vinicius - Xabi Alonso, la nouvelle révélation qui fait trembler le Real Madrid

Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid traverse une période plus agitée que ne le laissent paraître les classements. Toujours en tête de la Liga, le club voit pourtant son avance fondre, tandis que le Barça se rapproche dangereusement. Dans ce climat tendu, les relations entre Vinicius Junior et Xabi Alonso sont devenues un symbole des difficultés internes. Plusieurs médias espagnols, dont AS, ont rapporté que le staff technique de Xabi Alonso entretient désormais des rapports crispés avec plusieurs joueurs. Cette atmosphère pesante, qui soulève l’inquiétude des dirigeants, place naturellement Vinicius Junior au premier plan.

Pour les responsables madrilènes, la situation est d’autant plus préoccupante que certains cadres semblent perdre leur combativité habituelle. Sans jamais citer de nom, les dirigeants laissent entendre que Vinicius Junior fait partie des joueurs concernés par cette baisse de mentalité, ce qui renforce indirectement les tensions avec Xabi Alonso. Le Brésilien, sous contrat jusqu’en 2027, arrive en effet à une étape charnière de sa carrière, et ses performances fluctuantes soulignent l’impact de ce malaise relationnel. À ce stade, un fossé semble se creuser entre Vinicius Junior et Xabi Alonso, installé malgré lui dans l’œil du cyclone.