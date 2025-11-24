Entre ambitions personnelles, tensions sportives et crise interne, la relation entre Vinicius Junior et Xabi Alonso provoque une onde de choc au Real Madrid. Alors que le club imaginait entrer dans une phase de stabilité sportive, un tournant inattendu place désormais le Brésilien au cœur d’un feuilleton qui menace l’équilibre du vestiaire. Derrière des résultats encore corrects, mais fragilisés, un bras de fer se dessine, révélant une fracture profonde entre Vinicius Junior et Xabi Alonso. À mesure que les jours passent, l’avenir du joueur se trouble et les dirigeants madrilènes craignent un scénario jusque-là inimaginable.
Vinicius - Xabi Alonso, la nouvelle révélation qui fait trembler le Real Madrid
- Getty Images Sport
Vinicius Junior et Xabi Alonso mettent le feu à Madrid
Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid traverse une période plus agitée que ne le laissent paraître les classements. Toujours en tête de la Liga, le club voit pourtant son avance fondre, tandis que le Barça se rapproche dangereusement. Dans ce climat tendu, les relations entre Vinicius Junior et Xabi Alonso sont devenues un symbole des difficultés internes. Plusieurs médias espagnols, dont AS, ont rapporté que le staff technique de Xabi Alonso entretient désormais des rapports crispés avec plusieurs joueurs. Cette atmosphère pesante, qui soulève l’inquiétude des dirigeants, place naturellement Vinicius Junior au premier plan.
Pour les responsables madrilènes, la situation est d’autant plus préoccupante que certains cadres semblent perdre leur combativité habituelle. Sans jamais citer de nom, les dirigeants laissent entendre que Vinicius Junior fait partie des joueurs concernés par cette baisse de mentalité, ce qui renforce indirectement les tensions avec Xabi Alonso. Le Brésilien, sous contrat jusqu’en 2027, arrive en effet à une étape charnière de sa carrière, et ses performances fluctuantes soulignent l’impact de ce malaise relationnel. À ce stade, un fossé semble se creuser entre Vinicius Junior et Xabi Alonso, installé malgré lui dans l’œil du cyclone.
- Getty Images
Vinicius ne veut plus prolonger au Real à cause de Xabi Alonso
Selon plusieurs sources citées par Foot Mercato, Vinicius Junior vit mal le fonctionnement imposé par Xabi Alonso. Certains observateurs y voient même l’origine d’un affaiblissement visible dans son jeu. Cette situation survient alors qu’il négociait depuis des mois une prolongation avec le Real Madrid. Les discussions portaient notamment sur un salaire comparable à celui de Kylian Mbappé, ce qui a créé un fossé avec les dirigeants madrilènes. Pour Vinicius Junior, ce niveau d’exigence se justifiait par son statut, mais pour Xabi Alonso et sa direction, la demande apparaissait excessive dans le contexte actuel.
Un tournant décisif a alors eu lieu : malgré les informations optimistes relayées par certains médias espagnols, dont AS, le média britannique The Athletic a révélé que Vinicius Junior avait clairement annoncé au Real Madrid son refus de prolonger tant que ses relations avec Xabi Alonso resteraient aussi tendues. Lors d’une réunion avec Florentino Pérez fin octobre, Vinicius Junior a explicitement conditionné son avenir à l’amélioration de ce rapport avec Xabi Alonso. Cette prise de position directe et rare marque un point d’orgue dans le conflit, confirmant que le malaise dépasse largement le simple cadre sportif.
- Getty Images
Une fracture qui inquiète le Real Madrid
Les proches de Vinicius Junior assurent qu’il ne s’agit pas d’une simple stratégie de négociation, mais d’une réelle rupture de confiance avec Xabi Alonso. Selon eux, le Brésilien ne souhaite plus s’engager durablement si la situation relationnelle ne change pas. Le Real Madrid, bien que non surpris par la décision, reconnaît la gravité du problème. Vinicius Junior, qui devait être l’un des piliers du projet, se retrouve désormais en opposition directe avec Xabi Alonso, ce qui expose le club à un potentiel embrasement interne.
Face à ce scénario, Florentino Pérez tente de temporiser, tout en prenant acte de la fermeté de Vinicius Junior. Les négociations sont désormais totalement bloquées, et le président espère convaincre le joueur sans affaiblir l’autorité de Xabi Alonso. Mais pour l’heure, le Real Madrid voit le feuilleton repartir de plus belle, chaque jour confirmant que la relation entre Vinicius Junior et Xabi Alonso constitue l’un des plus grands défis de la saison. Si aucune solution n’émerge rapidement, l’avenir du joueur et la stabilité du club pourraient être profondément bouleversés.