Equipe de France, le timing inattendu de la nomination de Zinedine Zidane

En janvier 2025, Didier Deschamps a annoncé qu’il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde 2026, fixant ainsi un cadre précis que la FFF doit désormais gérer avec finesse. Quelques jours avant la qualification face à l’Ukraine (4-0), il rappelait dans Téléfoot : « À partir du moment où j’ai pris une décision, je ne reviens pas dessus. C’est clair et net. Après les échéances prévues, je serai libre. » Cette déclaration ferme a ouvert une nouvelle séquence où le nom de Zinedine Zidane revient constamment. Depuis, chaque prise de parole alimente l’idée que l’après-Deschamps est déjà écrit.

Dans cette même logique, la pression médiatique s'est rapidement cristallisée autour de Zinedine Zidane, considéré comme l’héritier naturel du banc des Bleus. Selon les informations du Parisien, cette succession apparaît aujourd’hui comme l’hypothèse la plus solide, presque une évidence pour l’opinion publique. Et pourtant, le timing demeure le véritable enjeu, car l’annonce d’un successeur avant un tournoi majeur pourrait altérer la dynamique du sélectionneur en place.