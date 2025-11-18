L’annonce du départ programmé de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 a ouvert une fenêtre de spéculation dont Zinedine Zidane est devenu le centre. Pourtant, derrière une conviction quasi générale, demeure une interrogation essentielle : à quel moment la Fédération française de football officialisera-t-elle l’arrivée du Ballon d’Or 1998 ? Entre enjeux d’image, calendrier sportif et considérations contractuelles, un timing plus subtil qu’il n’y paraît semble se dessiner.
Equipe de France, le timing inattendu de la nomination de Zinedine Zidane
- AFP
Didier Deschamps out, les portes des Bleus s’ouvrent à Zidane
En janvier 2025, Didier Deschamps a annoncé qu’il quitterait ses fonctions après la Coupe du monde 2026, fixant ainsi un cadre précis que la FFF doit désormais gérer avec finesse. Quelques jours avant la qualification face à l’Ukraine (4-0), il rappelait dans Téléfoot : « À partir du moment où j’ai pris une décision, je ne reviens pas dessus. C’est clair et net. Après les échéances prévues, je serai libre. » Cette déclaration ferme a ouvert une nouvelle séquence où le nom de Zinedine Zidane revient constamment. Depuis, chaque prise de parole alimente l’idée que l’après-Deschamps est déjà écrit.
Dans cette même logique, la pression médiatique s'est rapidement cristallisée autour de Zinedine Zidane, considéré comme l’héritier naturel du banc des Bleus. Selon les informations du Parisien, cette succession apparaît aujourd’hui comme l’hypothèse la plus solide, presque une évidence pour l’opinion publique. Et pourtant, le timing demeure le véritable enjeu, car l’annonce d’un successeur avant un tournoi majeur pourrait altérer la dynamique du sélectionneur en place.
- AFP
Zinedine Zidane nommé après le Mondial 2026 ?
Interrogé sur son avenir il y a quelques semaines, Zinedine Zidane avait lancé un message limpide : « Bientôt, j’espère ! »Un signal fort, quatre ans après son départ du Real Madrid, qui confirme sa volonté claire de revenir sur un banc. Si certains en Espagne rêvent encore d’un nouveau retour madrilène, la perspective de l’équipe de France reste, pour beaucoup, la destination naturelle. Là encore, la chronologie joue un rôle crucial : il s’agit de laisser se déployer, sans interférences, les derniers mois du mandat Deschamps.
Selon les éléments rapportés par Le Parisien, plusieurs paramètres demeurent à ajuster, notamment ceux liés aux contrats équipementiers des deux parties. Toutefois, la position qui se dessine est nette : la FFF privilégierait une officialisation après la Coupe du monde 2026, afin de garantir à Didier Deschamps une sortie apaisée et de permettre à Zinedine Zidane de prendre place dans un climat serein. Une stratégie qui expliquerait ce timing inattendu, mais parfaitement cohérent face aux enjeux institutionnels et sportifs.