Zinedine Zidane 2024getty
Bour Han Amoussa

Equipe de France, le timing inattendu de la nomination de Zinedine Zidane

Les premiers indices sur la date de nomination de Zinedine Zidane en équipe de France sont tombés, mardi.

L’annonce du départ programmé de Didier Deschamps après la Coupe du monde 2026 a ouvert une fenêtre de spéculation dont Zinedine Zidane est devenu le centre. Pourtant, derrière une conviction quasi générale, demeure une interrogation essentielle : à quel moment la Fédération française de football officialisera-t-elle l’arrivée du Ballon d’Or 1998 ? Entre enjeux d’image, calendrier sportif et considérations contractuelles, un timing plus subtil qu’il n’y paraît semble se dessiner. 