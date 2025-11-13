"Un journaliste de merde", Neymar explose encore de colère !

L’éternelle saga Neymar connaît un nouvel épisode houleux. Alors que Santos lutte pour sa survie en championnat, l’attaquant brésilien attire une fois de plus l’attention pour des raisons extra-sportives. Mercredi, sous un post Instagram du média Globo Esporte, le joueur a réagi à une publication évoquant ses prétendues excuses envers son entraîneur.

Plutôt que de clarifier calmement la situation, Neymar a choisi l’attaque frontale. En commentaire, il a écrit : « Encore un mensonge inventé par un journaliste de merde », accompagné d’émojis rieurs. Une sortie virulente, typique du joueur, qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et provoqué une vague de réactions au Brésil.