Rien ne semble calmer Neymar depuis son retour au Brésil. L’ancienne star du PSG, désormais à Santos, multiplie les polémiques ces dernières semaines. Entre ses gestes d’humeur sur le terrain et ses réactions explosives en dehors, le joueur semble traverser une période délicate. Cette fois, c’est sur Instagram que le Brésilien a craqué, en répondant violemment à une information publiée par un média local.
"Un journaliste de merde", Neymar explose encore de colère !
- Getty Images Sport
Neymar en guerre avec la presse
L’éternelle saga Neymar connaît un nouvel épisode houleux. Alors que Santos lutte pour sa survie en championnat, l’attaquant brésilien attire une fois de plus l’attention pour des raisons extra-sportives. Mercredi, sous un post Instagram du média Globo Esporte, le joueur a réagi à une publication évoquant ses prétendues excuses envers son entraîneur.
Plutôt que de clarifier calmement la situation, Neymar a choisi l’attaque frontale. En commentaire, il a écrit : « Encore un mensonge inventé par un journaliste de merde », accompagné d’émojis rieurs. Une sortie virulente, typique du joueur, qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux et provoqué une vague de réactions au Brésil.
- Getty Images Sport
Une tension déjà palpable avec son coach
Cet accès de colère n’est pas un cas isolé. Dimanche dernier, lors du match perdu face à Flamengo (3-2), Neymar s’était déjà distingué par une scène de tension avec son entraîneur Juan Pablo Vojvoda.
Remplacé à cinq minutes de la fin, le Brésilien a exigé des explications en plein direct : « Tu vas me sortir ? Tu vas me sortir ? », a-t-il lancé, visiblement furieux, avant que le technicien argentin ne tente de calmer la situation en lui adressant une accolade.
Ce nouvel épisode confirme les difficultés du joueur à gérer sa frustration. Entre blessures répétées, performances en demi-teinte et comportement instable, Neymar vit une période compliquée depuis son retour au pays.
- (C)Getty Images
Santos en crise, Neymar sous pression
Le retour du “fils prodige” à Santos devait symboliser une renaissance. Mais l’aventure tourne au désastre. Malgré toute l’attention médiatique autour de sa venue, le club lutte pour éviter la relégation. Actuellement en position de relégable, Santos n’a que deux points de retard sur le premier non relégué, et chaque rencontre devient cruciale.
Neymar, censé être le leader du vestiaire, peine à justifier ce statut. Ses prestations manquent de régularité, et ses sorties médiatiques font de l’ombre à ses efforts sur le terrain. Blessé à plusieurs reprises, le numéro 10 ne parvient pas à enchaîner les matchs et semble s’enfermer dans un cercle de frustration et de critiques.
- Getty Images
Un avenir déjà incertain ?
Les observateurs au Brésil commencent à s’inquiéter du comportement du joueur. Son retour à Santos, censé marquer un nouveau départ, se transforme peu à peu en fiasco médiatique. L’altercation avec l’arbitre face à Flamengo, les tensions avec Vojvoda, et désormais cette attaque contre la presse... tout semble indiquer qu’un fossé se creuse entre Neymar et l’environnement qui l’entoure.
À 33 ans, le joueur reste une figure incontournable du football brésilien, mais sa réputation continue de s’effriter. Si Santos venait à descendre, la question de son avenir se posera inévitablement. Pour l’heure, Neymar semble plus préoccupé par ses démêlés avec les médias que par la lutte pour le maintien.