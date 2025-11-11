Neymar attaque son coach et l’arbitre, son ancien entraîneur le recadre cash

Vanderlei Luxemburgo, qui avait lancé Neymar en 2009 à Santos, n’a pas voulu rester silencieux. Fort de plus de quarante ans d’expérience et d’un passage remarqué au Real Madrid, le technicien de 73 ans a adressé un message fort à son ancien protégé via Instagram.

« On m'a souvent interrogé sur l'attitude de Neymar lors du match contre Flamengo. Un vrai leader ne se contente pas de motiver son équipe par les mots, il la motive par les actes. Neymar est un joueur exceptionnel, mais son leadership se manifeste surtout dans sa réaction face aux difficultés. Se plaindre de l'arbitre ou quitter le terrain prématurément n'est pas constructif pour l'équipe. Pour progresser, il faut continuer à courir, encourager ses coéquipiers et les soutenir jusqu'à la dernière minute. Être un leader, c'est transformer la frustration en énergie collective. Le nom compte, mais l'exemple compte encore plus. Le football est un sport d'équipe. Et ceux qui aspirent à être des leaders doivent inspirer les autres par leurs actes, et pas seulement par leurs paroles », a-t-il écrit.

Une mise au point nette et sans détour, venant d’un entraîneur respecté, qui espère sans doute que Neymar entende enfin raison.