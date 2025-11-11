Rien ne se passe jamais dans la demi-mesure avec Neymar. De retour sur les terrains brésiliens après deux mois d’absence, la star de Santos s’est retrouvée au centre d’une nouvelle polémique. Son attitude jugée excessive lors de la défaite contre Flamengo (3-2) a fait réagir tout le pays, provoquant une salve de reproches. Si certains espéraient un retour triomphal, c’est finalement son comportement qui occupe les débats. Et parmi ses détracteurs, deux voix fortes du football brésilien ont pris la parole : Neto et Vanderlei Luxemburgo.
Neymar attaque son coach et l’arbitre, son ancien entraîneur le recadre cash
- Getty Images Sport
Neymar s’emporte contre l’arbitre et son entraîneur
Pour sa première titularisation depuis deux mois, Neymar semblait vouloir marquer les esprits. Mais pas forcément dans le bon sens. Lors du choc entre Santos et Flamengo, le numéro 10 s’est montré particulièrement nerveux. D’abord averti pour protestation, il a ensuite explosé de frustration à la mi-temps, visant directement l’arbitre dans une interview télévisée.
La tension ne s’est pas arrêtée là. En seconde période, le Brésilien s’est agacé contre ses coéquipiers, allant jusqu’à traverser tout le terrain pour tirer lui-même un six mètres. Son comportement a continué d’agacer lorsque son entraîneur a décidé de le remplacer en fin de match. Neymar, furieux, a quitté la pelouse sans un mot et n’a pas assisté à la fin de la rencontre sur le banc de touche.
- Getty Images Sport
Neto s’enflamme : « C’est la faute de Neymar ! »
Au Brésil, les réactions ne se sont pas fait attendre. L’ancien international brésilien Neto, aujourd’hui consultant très suivi, a littéralement explosé en direct contre l’attitude du joueur. Selon lui, Neymar serait même un facteur aggravant dans la crise que traverse le club de Santos, actuellement relégable en Serie B.
« Pendant que vous, les supporters de Santos, pensez que ce type va sauver Santos… vous allez être relégués en Serie B à cause de lui et du président. C’est la faute de Neymar ! Vous verrez comme Santos est différent sans lui », a-t-il lâché avec virulence.
Des mots durs, mais qui traduisent le ras-le-bol d’une partie du public brésilien, lassé par les écarts du joueur plus que par ses dribbles.
- Getty Images Sport
Luxemburgo lui répond frontalement
Vanderlei Luxemburgo, qui avait lancé Neymar en 2009 à Santos, n’a pas voulu rester silencieux. Fort de plus de quarante ans d’expérience et d’un passage remarqué au Real Madrid, le technicien de 73 ans a adressé un message fort à son ancien protégé via Instagram.
« On m'a souvent interrogé sur l'attitude de Neymar lors du match contre Flamengo. Un vrai leader ne se contente pas de motiver son équipe par les mots, il la motive par les actes. Neymar est un joueur exceptionnel, mais son leadership se manifeste surtout dans sa réaction face aux difficultés. Se plaindre de l'arbitre ou quitter le terrain prématurément n'est pas constructif pour l'équipe. Pour progresser, il faut continuer à courir, encourager ses coéquipiers et les soutenir jusqu'à la dernière minute. Être un leader, c'est transformer la frustration en énergie collective. Le nom compte, mais l'exemple compte encore plus. Le football est un sport d'équipe. Et ceux qui aspirent à être des leaders doivent inspirer les autres par leurs actes, et pas seulement par leurs paroles », a-t-il écrit.
Une mise au point nette et sans détour, venant d’un entraîneur respecté, qui espère sans doute que Neymar entende enfin raison.
- Getty Images Sport
Une réponse énigmatique de Neymar
Face à cette avalanche de critiques, Neymar a choisi la voie du silence… ou presque. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone a publié sur Instagram une photo de la légende du basketball Kobe Bryant, figure qu’il admirait profondément. L’image montre l’icône des Lakers impassible, un ballon suspendu à quelques centimètres de son visage. Aucune légende, aucun mot. Juste un cliché lourd de sens, comme une réponse muette à ceux qui doutent encore de son mental.
Un message subtil, interprété par beaucoup comme une manière pour Neymar de montrer qu’il ne compte pas céder à la pression. Mais sur les réseaux comme dans les médias brésiliens, le débat reste vif : à 33 ans, le génie de Santos peine toujours à concilier talent et tempérament.
- Getty Images Sport
Neymar et Santos, un lien fragilisé ?
Depuis son retour dans le club de ses débuts, Neymar peine à convaincre. Blessures, polémiques, et désormais ce nouvel épisode houleux viennent ternir son image. Les supporters, partagés entre affection et lassitude, s’interrogent : leur idole saura-t-elle redevenir le joueur décisif qui faisait rêver le monde ?
Ce qui devait être un come-back symbolique vire peu à peu en casse-tête pour le club. Et si rien ne change, les paroles de Neto pourraient bien se transformer en prophétie : voir Santos glisser vers la deuxième division, malgré la présence de son plus grand fils prodigue.