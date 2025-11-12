Santos : le mea culpa de Neymar après son dérapage envers son coach et l’arbitre

Le match de dimanche devait marquer le grand retour de Neymar dans le onze de départ après deux mois d’absence. Mais la soirée a tourné au fiasco. Alors que Santos était largement mené 3-0, son entraîneur Juan Pablo Vojvoda a choisi de le remplacer à la 85e minute par Benjamin Rollheiser. Une décision que la star brésilienne a très mal vécue.

Furieux, Neymar s’est dirigé vers le banc, frappant violemment une bouteille d’eau avant de filer directement vers les vestiaires. Ce geste, capté par les caméras, a immédiatement fait le tour du pays. En quittant ses coéquipiers avant la fin de la rencontre, il n’a pas assisté aux deux buts inscrits par son équipe après sa sortie.

Interrogé à l’issue du match, Vojvoda avait pourtant choisi d’éteindre la polémique en expliquant que la réaction de son joueur était « normale ». Mais les observateurs, eux, n’ont pas été tendres. Santos a fini par s'incliner 3-2.