Les scènes de frustration sont monnaie courante dans le football, mais quand cela concerne Neymar, l’écho devient mondial. Dimanche dernier, la star de Santos a une nouvelle fois défrayé la chronique après une sortie de terrain houleuse. Agacé par son remplacement et irrité par l’arbitrage, le Brésilien a laissé exploser sa colère, provoquant un tollé médiatique au pays. Face à la polémique, l’ancien joueur du PSG aurait finalement reconnu avoir dépassé les bornes et tenté d’apaiser la situation auprès de son entraîneur, Juan Pablo Vojvoda.
Santos : le mea culpa de Neymar après son dérapage envers son coach et l’arbitre
- Getty Images Sport
Neymar craque en plein match contre Santos
Le match de dimanche devait marquer le grand retour de Neymar dans le onze de départ après deux mois d’absence. Mais la soirée a tourné au fiasco. Alors que Santos était largement mené 3-0, son entraîneur Juan Pablo Vojvoda a choisi de le remplacer à la 85e minute par Benjamin Rollheiser. Une décision que la star brésilienne a très mal vécue.
Furieux, Neymar s’est dirigé vers le banc, frappant violemment une bouteille d’eau avant de filer directement vers les vestiaires. Ce geste, capté par les caméras, a immédiatement fait le tour du pays. En quittant ses coéquipiers avant la fin de la rencontre, il n’a pas assisté aux deux buts inscrits par son équipe après sa sortie.
Interrogé à l’issue du match, Vojvoda avait pourtant choisi d’éteindre la polémique en expliquant que la réaction de son joueur était « normale ». Mais les observateurs, eux, n’ont pas été tendres. Santos a fini par s'incliner 3-2.
- Getty Images Sport
Une colère mal perçue au Brésil
Dans les émissions de télévision et sur les réseaux sociaux, les critiques ont fusé. Beaucoup ont reproché à Neymar de ne pas donner l’exemple, surtout après une longue période d’indisponibilité. Selon Globo Esporte, le joueur de 33 ans aurait ensuite contacté son entraîneur par téléphone pour revenir sur l’incident.
Il aurait reconnu avoir « réagi de manière excessive », précisant que son agacement visait surtout l’arbitre de la rencontre, Savio Pereira Sampaio, qui l’avait averti pour protestation à la 36e minute. L’ancien du PSG aurait expliqué à Vojvoda que la nervosité du moment et l’injustice ressentie sur certaines décisions avaient pris le dessus.
Durant la rencontre, Neymar s’était déjà distingué par plusieurs signes d’énervement : gestes brusques, contestations répétées et même une scène cocasse où il avait traversé tout le terrain pour tirer un six mètres, lassé d’attendre ses partenaires.
- Getty Images
Un échange d’apaisement avec son entraîneur
Toujours selon la presse brésilienne, Neymar aurait profité de son appel à Vojvoda pour féliciter le technicien argentin du travail accompli depuis son arrivée. Il n’aurait pas formulé d’excuses formelles mais aurait insisté sur sa volonté d’aider l’équipe à remonter la pente.
Le joueur a rappelé qu’il restait totalement impliqué dans le projet de Santos, actuellement en difficulté au classement. Le club, conscient de la tension autour de son joueur emblématique, aurait choisi de ne pas prolonger la polémique. Selon ses dirigeants, l’incident est désormais clos.
- Getty Images Sport
Une reprise d’entraînement dans le calme
Dès mardi, Neymar a repris l’entraînement avec le reste du groupe. Les observateurs présents ont parlé d’une séance « normale », sans signe d’agitation particulière. L’objectif du club est clair : refermer rapidement cet épisode et concentrer toutes les énergies sur le terrain.
Le contexte reste toutefois pesant. Depuis son retour à Santos en janvier, l’attaquant vit une période délicate. Les blessures se sont enchaînées, les critiques aussi. Certains le jugent incapable de retrouver son influence d’antan, d’autres estiment qu’il peine à fédérer ses partenaires.
Malgré ces turbulences, la direction du club ne prévoit pas de sanction. Son contrat court jusqu’en décembre, et chacun espère une fin de saison plus sereine.
- Getty Images Sport
Neymar attendu dans le derby face à Palmeiras
Après cette semaine agitée, Neymar sait qu’il sera particulièrement observé samedi lors du derby contre Palmeiras, un match reporté de la 13e journée du championnat brésilien. L’occasion pour lui de transformer la frustration en motivation, et de rappeler que, malgré ses écarts, il reste l’un des joueurs les plus talentueux du pays.
Les supporters espèrent voir un Neymar concentré sur l’essentiel : le ballon, les passes décisives, les buts. Car à Santos, la patience a ses limites, et le club a besoin de sa star plus que jamais pour éviter une fin de saison sous tension.