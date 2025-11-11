Neymar, la déchéance

Le quotidien espagnol Diario AS a qualifié l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG de « lent » et de « honteux », et a averti qu'il devra se battre pour intégrer la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti en vue de la Coupe du Monde l'année prochaine aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Neymar en difficulté pour son retour

Neymar était de retour dans le onze de départ de Santos dimanche, mais n'a pas convaincu. Le joueur de 33 ans et son équipe se sont inclinés 3-2 au Maracana. Il s'agissait de sa première titularisation depuis deux mois, et il a été la cible de critiques acerbes de la part d'AS après la rencontre. « À son retour dans le onze de départ, le Brésilien est apparu lent et en manque de rythme, allant même jusqu'à gêner le jeu de certains coéquipiers. Il a même protesté contre son remplacement. S'il ne retrouve pas rapidement sa forme, il lui sera difficile de porter à nouveau le maillot de l'équipe nationale brésilienne lors de la prochaine Coupe du Monde », pouvait-on lire dans le journal espagnol.

« L'ancien joueur du PSG a été absent pendant près de deux mois avec Santos en raison d'une blessure musculaire qui l'a tenu éloigné des terrains pendant sept matchs. Il a fait un bref retour lors du match nul contre Fortaleza avant de manquer une autre rencontre. Cette longue absence s'est ressentie dans sa performance contre Flamengo. Malgré cela, il a montré des éclairs de son talent avec un coup franc dangereux et une tête qui a failli permettre l'égalisation. »

Neymar a été remplacé en fin de match et semblait furieux d'être sorti. Le Brésilien a refusé de regarder la fin de la rencontre alors que Santos subissait une nouvelle défaite cuisante. L'équipe de Neymar reste en zone de relégation après 32 journées et compte désormais deux points de retard sur le maintien. Selon ESPN, Neymar envisage de quitter le club à la fin de la saison si Santos est relégué et serait pressenti pour rejoindre l'Inter Miami et retrouver son ancien coéquipier Lionel Messi. Le président de Santos, Marcelo Teixeira, a déclaré par le passé qu'il souhaitait conserver Neymar, mais a également averti qu'il existait des limites financières pour la négociation d'un nouveau contrat.

Après la dernière défaite de Santos, Neymar a eu des mots durs envers l'arbitrage. Il a déclaré à Globo : « L'arbitre est très mauvais. En plus d'être mauvais, et avec tout le respect que je lui dois, il est arrogant. Voilà le mot. À chaque fois qu'ils vont aux vestiaires, ils disent que seul le capitaine peut parler. Quand on essaie de lui parler, il nous tourne le dos et s'enfuit. Quand je lui parle, il me menace. C'est compliqué. J'ai reçu un carton jaune parce qu'il m'a menacé. Il m'a dit : "Si tu t'approches de moi, je te mets un carton jaune." J'ai répondu : "Je ne peux pas te parler ?" »