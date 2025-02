Santos FC vs Sao Paulo

De retour à Santos après plus d'une décennie, Neymar a été accueilli en héros. Lors de sa présentation, il a fait des promesses fortes aux supporters.

Après plus de 11 ans, Neymar a fait son grand retour au Santos FC, son club formateur, où il a signé un contrat jusqu'en juin 2025. Vendredi soir, au stade Vila Belmiro, l’attaquant brésilien a vécu une présentation mémorable, remplie d’émotion et d’enthousiasme. Un événement qui marque un tournant dans sa carrière et réveille les espoirs des supporters santistas.