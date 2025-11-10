Un ex-officiel de Ligue 1 fracasse Benoît Bastien, l'arbitre de Lyon - PSG

La prestation de Benoît Bastien au Groupama Stadium n’en finit pas de faire parler. Pour beaucoup d’observateurs et de supporters lyonnais, certaines décisions - ou absences de décisions - ont directement influencé le score final de la rencontre. Bruno Derrien, arbitre de haut niveau durant plus de quinze ans et fort de plus de 350 matchs dirigés en professionnel, a livré son analyse dans Le Parisien. Sans détour, il estime que l’officiel de la rencontre « a oublié de siffler des penalties » qui auraient pu changer la physionomie du match.

Le premier cas évoqué par Derrien concerne la main de Zabarnyi dans la surface lyonnaise à la demi-heure de jeu. Selon lui, l’erreur est manifeste : « Il a la main au-dessus de la tête, en hauteur, et il touche le ballon des doigts (...) Même si la trajectoire du ballon ne change pas, cela ne rentre pas en ligne de compte dans la décision, selon la loi 12. Ma décision : penalty », explique-t-il. Pour l’ancien arbitre, Benoît Bastien a ici manqué une faute évidente qui aurait dû profiter à l’Olympique Lyonnais.