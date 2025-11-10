Les décisions de Benoît Bastien lors du choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain (2-3) continuent de susciter la controverse. Si les supporters lyonnais ont rapidement exprimé leur colère, un ancien arbitre de Ligue 1, Bruno Derrien, a choisi d’analyser froidement la prestation du corps arbitral. Dans une tribune publiée par Le Parisien, il revient sur plusieurs actions litigieuses du match, qu’il juge avoir été mal interprétées. Et selon lui, Benoît Bastien a commis plusieurs erreurs majeures, relançant le débat sur la qualité de l’arbitrage français.
Un ex-officiel de Ligue 1 fracasse Benoît Bastien, l'arbitre de Lyon - PSG
Benoît Bastien au cœur de la tourmente après OL - PSG
La prestation de Benoît Bastien au Groupama Stadium n’en finit pas de faire parler. Pour beaucoup d’observateurs et de supporters lyonnais, certaines décisions - ou absences de décisions - ont directement influencé le score final de la rencontre. Bruno Derrien, arbitre de haut niveau durant plus de quinze ans et fort de plus de 350 matchs dirigés en professionnel, a livré son analyse dans Le Parisien. Sans détour, il estime que l’officiel de la rencontre « a oublié de siffler des penalties » qui auraient pu changer la physionomie du match.
Le premier cas évoqué par Derrien concerne la main de Zabarnyi dans la surface lyonnaise à la demi-heure de jeu. Selon lui, l’erreur est manifeste : « Il a la main au-dessus de la tête, en hauteur, et il touche le ballon des doigts (...) Même si la trajectoire du ballon ne change pas, cela ne rentre pas en ligne de compte dans la décision, selon la loi 12. Ma décision : penalty », explique-t-il. Pour l’ancien arbitre, Benoît Bastien a ici manqué une faute évidente qui aurait dû profiter à l’Olympique Lyonnais.
Bruno Derrien enfonce Benoît Bastien
Mais Bruno Derrien ne s’arrête pas là. Il revient aussi sur un autre épisode litigieux, juste avant la pause, impliquant Nicolas Tagliafico et Kang-in Lee. Pour lui, le contact entre les deux joueurs aurait également dû aboutir à un penalty pour l’OL : « C’est la situation la plus évidente. Si le fait que le ballon ait déjà été tiré change la donne ? Non, c’est presque concomitant. Mais c’est vrai que c’était une situation un peu compliquée. Il y a eu beaucoup de situations confuses dans la surface parisienne (...) Je ne veux pas être tranchant, mais cette situation, il peut aussi la sanctionner. Ma décision : penalty. »
Ces propos viennent alimenter un sentiment partagé par de nombreux fans lyonnais, qui estiment que Benoît Bastien et la VAR ont fait preuve d’une certaine indulgence envers le PSG. Derrien, sans accuser frontalement l’arbitre, souligne une forme d’incohérence dans les critères appliqués. Ses remarques, fondées sur une lecture technique du règlement, rappellent que l’interprétation humaine reste au cœur des polémiques arbitrales.
L’OL et le PSG lésés par les décisions de Benoît Bastien
Fait notable, Bruno Derrien ne défend pas davantage les Parisiens. Selon lui, Benoît Bastien a aussi oublié une faute dans la surface lyonnaise, cette fois en défaveur du PSG. L’ancien arbitre estime en effet que le défenseur Mata aurait commis une faute sur Mayulu : « Selon moi, il y a faute de Mata. En tout cas, l’attaquant passe devant le défenseur, et le joueur parisien va vers le but. L’arbitre estime que c’est l’attaquant qui fait faute sur le défenseur. Mais s’il y a faute, en tout cas, il n’y a aucune faute de l’attaquant parisien. Ma décision : penalty. »
Cette prise de position confirme que, pour Derrien, Benoît Bastien a manqué de constance dans son arbitrage. En sanctionnant certaines actions et en ignorant d’autres pourtant similaires, l’arbitre a alimenté la frustration des deux équipes. Une analyse mesurée, mais sans complaisance, qui met en lumière les difficultés récurrentes de l’arbitrage français lorsqu’il s’agit de gérer des rencontres à haute tension.
Une polémique qui ne s’éteint pas
Enfin, Bruno Derrien s’est également prononcé sur la fameuse action précédant le but du PSG, impliquant Vitinha et Tanner Tessmann. Pour lui, la situation reste floue : « Cela relève un peu de l’interprétation de l’arbitre, mais à minima, ce dernier pouvait être appelé par la VAR. » Une remarque qui souligne un problème de communication entre l’arbitre central et l’assistance vidéo, censée réduire ce genre d’incertitude.
Malgré ses réserves, l’ancien officiel refuse d’alimenter les accusations de partialité visant Benoît Bastien, préférant pointer un manque de rigueur collective au sein de l’équipe arbitrale. Ses propos, relayés par Le Parisien, résonnent comme un avertissement à la Ligue 1 : les polémiques arbitrales ne sont pas près de disparaître, surtout quand des matchs comme Lyon - PSG se terminent dans la confusion.