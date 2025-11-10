Ligue 1 : les quatre erreurs grossières que dénoncent les Lyonnais après OL-PSG

Depuis plusieurs semaines, les polémiques liées à l’arbitrage rythment le championnat. Mais cette fois, la colère des Lyonnais a franchi un cap. Face au PSG, M. Bastien et ses assistants ont, selon les Rhodaniens, pris une série de décisions contestables qui ont eu une incidence directe sur le résultat.

« Je pense qu'il y a 59.000 personnes au stade, il n'y en a que quatre qui n'ont pas regardé les fautes qu'il y a à analyser. On n'a même pas besoin de regarder les ralentis. Quand ça ne se passe que dans un sens... on ne comprend pas », pestait Jorge Maciel après la rencontre. L’entraîneur adjoint de Paulo Fonseca n’a pas mâché ses mots, dénonçant un arbitrage jugé unilatéral.