OL - PSG, l'avis tranché de Sidney Govou sur le but de Kvaratskhelia

Le match OL - PSG a offert du spectacle, mais aussi son lot de controverses. À la 33e minute, Vitinha s’impose dans un duel musclé avec Tanner Tessmann avant que Kvaratskhelia ne double la mise pour le PSG. Une scène qui a aussitôt provoqué la fureur des Lyonnais, convaincus d’une faute du Portugais sur le milieu américain. Sur les ralentis, on aperçoit en effet Vitinha toucher légèrement la jambe de Tessmann avant de récupérer le ballon. Pour les joueurs de Paulo Fonseca, le doute n’existait pas : le but aurait dû être annulé.

Mais sur le terrain, Benoît Bastien, arbitre central, n’a pas bronché. La VAR, pourtant sollicitée, a confirmé la décision initiale sans inviter l’arbitre à consulter l’écran. Le but de Kvaratskhelia a donc été validé, plongeant le Groupama Stadium dans la confusion. En conférence d’après-match, les dirigeants lyonnais ont dénoncé « une erreur flagrante », estimant que cette action avait « faussé le résultat ».