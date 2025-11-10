Dimanche soir, au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais pensait tenir un point précieux face au Paris Saint-Germain. Deux fois menés, deux fois revenus au score, les Gones ont longtemps cru pouvoir stopper la série parisienne. Mais le scénario a tourné au drame en fin de rencontre : un troisième but parisien et plusieurs décisions arbitrales controversées ont fait basculer le sort du match. Score final : 2-3. Une issue cruelle, vécue comme une véritable injustice par les joueurs et le staff de l’OL. Dans les couloirs du stade comme sur les réseaux sociaux, la frustration s’est exprimée sans retenue.
OL-PSG : Corentin Tolisso et le frère de Tyler Morton allument les arbitres de Ligue 1
- AFP
Tolisso règle ses comptes sur Instagram
Corentin Tolisso, capitaine exemplaire et voix respectée du vestiaire lyonnais, n’a pas mâché ses mots après la rencontre. Visiblement excédé par le déroulement du match, le milieu de terrain a d’abord dénoncé certaines décisions de l’arbitre avant de s’exprimer de nouveau dans la nuit sur Instagram.
« On n’est pas les seuls à le payer cher. C’est la même chose chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1. Il serait peut-être temps de faire quelque chose ! Il n’y a pas que les joueurs qui doivent être au niveau ! », a-t-il écrit.
Un message court mais percutant, partagé par de nombreux supporters lyonnais et qui traduit le ras-le-bol d’une partie du vestiaire. À travers ces mots, Tolisso interpelle directement les instances de la FFF, et notamment la Direction de l’Arbitrage, souvent critiquée ces dernières semaines pour la qualité des décisions rendues.
- AFP
Jorge Maciel, lui aussi, n’a pas digéré
Dans la foulée, le coach lyonnais Jorge Maciel a lui aussi exprimé sa colère face à ce qu’il estime être une accumulation d’erreurs en défaveur de son équipe. Pour le technicien portugais, son équipe s’est retrouvée dans une situation intenable, non pas à cause du jeu adverse, mais du trio arbitral et de la VAR.
« Quand ça ne se passe que dans un sens... on ne comprend pas. Quand ça se passe dans l'arrogance, sans même avoir la possibilité de discuter... on ne comprend pas. Nico (Tagliafico) est expulsé, deuxième carton. Mais Afonso, combien de fautes subies et ils n'ont pas pris de carton ? En face, c'est la meilleure équipe d'Europe, ils n'ont pas besoin de jouer à 16, parce que je compte le VAR aussi, pour venir ici contre une équipe qui a joué jeudi, qui a très bien préparé le match, qui a bien joué le match. On est fiers, le stade peut être fier du spectacle. Ce n'était pas le match parfait, mais on a bien maîtrisé », a déclaré l’Adjoint de Paulo Fonseca, furieux.
L’entraîneur a tenu à féliciter ses hommes pour leur attitude et leur engagement, tout en fustigeant le manque d’équité du corps arbitral. Selon lui, l’arrogance et le manque d’écoute des arbitres compliquent encore plus la tâche des clubs dits « outsiders » face aux grandes équipes du championnat.
- AFP
Le frère de Tyler Morton s’emporte sur X
La colère lyonnaise ne s’est pas arrêtée aux frontières du vestiaire. Dans la nuit, c’est Nathan Morton, frère de Tyler Morton, qui a pris la parole sur le réseau social X (ancien Twitter). Son message, cinglant et sans détour, a vite fait le tour des réseaux avant d’être supprimé quelques heures plus tard.
« Je le dis semaine après semaine : les arbitres de ce championnat sont une véritable honte et cela gâche parfois le niveau général de la compétition. Ils sont prêts à tout pour changer les décisions et se mettre en avant, car sinon, ils sont, comme d’habitude, totalement incompétents (…) Je ne suis pas surpris. La faute sur Tessmann et la main sont des signes clairs qu’ils ne veulent pas contrarier les cadors du championnat », a indiqué le frère du milieu de terrain lyonnais.
Des mots lourds de sens, partagés par de nombreux internautes, qui estiment que les grands clubs bénéficient encore trop souvent d’un « traitement de faveur ». Le message a ensuite disparu, mais le mal était fait : la tension autour de l’arbitrage français continue de grandir.
- AFP
La Direction de l’Arbitrage sous pression
Entre les critiques des joueurs, celles des entraîneurs et les polémiques hebdomadaires, la Direction de l’Arbitrage de la FFF se retrouve dans la tourmente. Chaque week-end, les décisions sont analysées, disséquées, parfois même ridiculisées sur les plateaux télé. Et ce Lyon-PSG risque bien d’alimenter la controverse encore plusieurs jours.
À Lyon, la frustration est immense. Le sentiment d’injustice domine. Si les Gones ont montré du caractère et un vrai courage dans le jeu, la défaite a laissé un goût amer. En attendant que la FFF réagisse, les Lyonnais se tournent déjà vers la suite, mais avec une amertume certaine.