OL-PSG : Corentin Tolisso et le frère de Tyler Morton allument les arbitres de Ligue 1

Corentin Tolisso, capitaine exemplaire et voix respectée du vestiaire lyonnais, n’a pas mâché ses mots après la rencontre. Visiblement excédé par le déroulement du match, le milieu de terrain a d’abord dénoncé certaines décisions de l’arbitre avant de s’exprimer de nouveau dans la nuit sur Instagram.

« On n’est pas les seuls à le payer cher. C’est la même chose chaque week-end sur les pelouses de Ligue 1. Il serait peut-être temps de faire quelque chose ! Il n’y a pas que les joueurs qui doivent être au niveau ! », a-t-il écrit.

Un message court mais percutant, partagé par de nombreux supporters lyonnais et qui traduit le ras-le-bol d’une partie du vestiaire. À travers ces mots, Tolisso interpelle directement les instances de la FFF, et notamment la Direction de l’Arbitrage, souvent critiquée ces dernières semaines pour la qualité des décisions rendues.