L’OL craque dans le money-time, le PSG s’impose encore sur le gong (2-3)

L’Olympique Lyonnais recevait le Paris Saint-Germain, dimanche soir, à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Un choc au sommet très animé et électrique qui s’est soldé par une victoire sur le gong des Parisiens.
Lyon et Paris se mettent au niveau
L’ambiance était à son comble au Groupama Stadium, ce dimanche. Envie, détermination, pressing et jeu séduisant…le football était beau à voir entre l’OL et le PSG, ce soir. Malgré les nombreuses absences à déplorer dans les deux équipes, elles se sont mises rapidement à la hauteur de l’évènement. Dès le coup d’envoi, les Gones avaient décidé d’instaurer un bloc haut pour bloquer les relances parisiennes et faire jeu égal avec le Paris Saint-Germain. Ce qui n’empêchait toutefois pas les Parisiens de lancer les premiers assauts avec Senny Mayulu (12e) et Willian Pacho (18e) qui manquaient le cadre à eux deux.
Le PSG frappe, l’OL a du répondant
C’est bien le PSG qui allait prendre l’avantage avec une transversale de Vitinha pour Warren Zaire-Emery, oublié par la défense lyonnaise, qui allait fusiller Dominik Greif (0-1, 26e). Mais l’OL avait du répondant et allait remettre les pendules à l’heure dans la foulée. Lancé par Moussa Niakhaté à la limite du hors-jeu, Afonso Moreira résistait au retour de Zaire-Emery et ajustait parfaitement Lucas Chevalier (1-1, 30e).
Le PSG ne laissait guère place au doute et reprenait l’avantage dans l’immédiat grâce à Khvicha Kvaratskhelia qui profitait d’une récupération de Vitinha pour tromper Greif d’un bel enroulé (1-2, 33e). Les Gones ne s’avouaient pas vaincus et insistaient avec Nicolas Tagliafico qui touchait le poteau sur la dernière occasion lyonnaise de la première mi-temps (43e). Avantage pour le PSG à la pause.
L’OL remet les compteurs à zéro, Paris mis sous pression
Au retour des vestiaires, Lyon et Paris restaient fidèles à leurs plans de jeu. Et ce sont les Lyonnais qui se signalaient en premier pour revenir à hauteur des Parisiens. Sur une passe en profondeur de Tyler Morton, Ainsley Maitland-Niles profitait du rebond pour lober Chevalier qui était sorti sur sa ligne (2-2, 50e). Un but qui permettait à l’OL de reprendre confiance et se montrer de plus en plus menaçants sur la surface parisienne.
Le PSG répondait de son côté avec des frappes nettes comme celle de Kang-In Lee détournée en corner par Dominik Greif (82e). Les occasions fusaient toujours des deux côtés et Joao Neves y allait de la sienne avec une frappe puissante qui n’attrapait pas le cadre (76e).
Paris climatise le Groupama Stadium
Comme l’ensemble du match, les dernières minutes étaient animées, surtout après les entrées d’Ibrahim Mbaye pour le PSG et Corentin Tolisso pour l’OL. Les Gones se signalaient davantage avec de nouvelles occasions, à l’instar de la reprise d’Afonso Moreira fuyait le cadre (79e). Lyon se mettait en danger dans le temps additionnel avec l’exclusion de Nicolas Tagliafico pour un deuxième jaune suite à une faute sur Kang-In Lee (90e+2).
Un fait de jeu profitable pour Paris et Joao Neves qui s’élançait sur un corner de Kang-In Lee pour surprendre Greif et Lyon (2-3, 90e+6e). L’OL n’aura pas eu le temps de revenir au score avant le coup de sifflet final qui validait la victoire du PSG. Un résultat qui permet au Paris Saint-Germain (1er, 27 pts) de reprendre les rênes du championnat tandis que l’Olympique Lyonnais (7e, 20 pts) perd deux places au classement général.