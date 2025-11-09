L’OL craque dans le money-time, le PSG s’impose encore sur le gong (2-3)

C’est bien le PSG qui allait prendre l’avantage avec une transversale de Vitinha pour Warren Zaire-Emery, oublié par la défense lyonnaise, qui allait fusiller Dominik Greif (0-1, 26e). Mais l’OL avait du répondant et allait remettre les pendules à l’heure dans la foulée. Lancé par Moussa Niakhaté à la limite du hors-jeu, Afonso Moreira résistait au retour de Zaire-Emery et ajustait parfaitement Lucas Chevalier (1-1, 30e).

Le PSG ne laissait guère place au doute et reprenait l’avantage dans l’immédiat grâce à Khvicha Kvaratskhelia qui profitait d’une récupération de Vitinha pour tromper Greif d’un bel enroulé (1-2, 33e). Les Gones ne s’avouaient pas vaincus et insistaient avec Nicolas Tagliafico qui touchait le poteau sur la dernière occasion lyonnaise de la première mi-temps (43e). Avantage pour le PSG à la pause.