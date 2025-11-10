Depuis l’Arabie saoudite, Alexandre Lacazette n’a pas tardé à faire entendre sa voix après la défaite de l’Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain lors de la 12e journée de Ligue 1. L’ancien capitaine des Gones, visiblement remonté, a vivement critiqué l’arbitrage de Benoît Bastien. Selon lui, plusieurs décisions ont clairement tourné en faveur du club parisien. Les fautes non sifflées et les cartons distribués à sens unique ont fini par agacer l’attaquant lyonnais. Pour Lacazette, cet arbitrage partial a largement influencé le déroulement du match.
Alexandre Lacazette sort la sulfateuse après OL-PSG : "Pas facile à 11 contre 12"
- AFP
L’ancien capitaine lyonnais s’en prend violemment à l’arbitrage
Même loin du Rhône, Alexandre Lacazette garde un œil attentif sur les performances de son club de cœur. Ce dimanche soir, lors de la défaite de l’Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain (2-3), l’attaquant, désormais à Neom, n’a pas supporté certaines décisions arbitrales. Et il n’a pas tardé à exprimer sa colère. Sur le réseau social X, l’ancien capitaine lyonnais a réagi avec un message bref, mais au sens limpide, qui a rapidement enflammé les supporters : « Bravo l’OL. Pas facile à 11 contre 12 », accompagné de cœurs bleu, rouge et bleu.
Un simple tweet, mais lourd de sous-entendus. En quelques mots, Lacazette a résumé ce que beaucoup de fans lyonnais ressentaient : un sentiment d’injustice face à un arbitrage jugé très favorable au PSG. Son message a fait le tour de la toile, cumulant plus de 6 000 partages et plus de 25 000 mentions « J’aime » en quelques heures.
- Getty Images Sport
Un attachement indéfectible à l’OL
Formé à Lyon, Alexandre Lacazette incarne à lui seul l’identité du club. Né à Lyon, passé par le centre de formation, l’attaquant a marqué toute une génération de supporters. En dix saisons sous le maillot lyonnais, il a inscrit 201 buts, devenant le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club, juste derrière Fleury Di Nallo. Parti l’été dernier pour rejoindre le club saoudien de Neom, il n’a visiblement pas coupé le cordon.
Âgé de 34 ans, l’international français (16 sélections, 3 buts) suit toujours avec passion les prestations de ses anciens coéquipiers. Et même à des milliers de kilomètres, il n’a pas pu retenir sa frustration après ce match.
- AFP
Des décisions arbitrales qui font grincer des dents
Si la prestation des Lyonnais a été saluée, les coups de sifflet de Benoît Bastien ont, eux, laissé un goût amer. Plusieurs actions litigieuses ont nourri la colère des joueurs et des supporters de l’OL. Parmi elles, une possible faute de Vitinha sur le deuxième but parisien, une main d’Ilya Zabarnyi dans la surface qui n’a pas entraîné de penalty, et une intervention musclée de Kang-In Lee sur Nicolas Tagliafico dans la surface lyonnaise, restée impunie.
Ces situations ont fait bondir Nicolas Tagliafico, promu capitaine pour ce match en l’absence de Corentin Tolisso au coup d’envoi. Exclu en fin de rencontre pour une série d’accrochages, le défenseur argentin a lui aussi manifesté sa frustration sur les réseaux. Il a publié une courte vidéo regroupant ces trois actions, accompagnée d’un émoji à la bouche zippée et d’un autre au visage écœuré - une manière silencieuse mais éloquente de dénoncer ce qu’il estime être une injustice.
- AFP
Le staff lyonnais monte au créneau
Les propos de Lacazette et l’attitude de Tagliafico ont trouvé un large écho dans le camp lyonnais. Après la rencontre, les dirigeants et le staff ont unanimement dénoncé un arbitrage qu’ils jugent déséquilibré. Jorge Maciel, entraîneur adjoint de Paulo Fonseca (encore suspendu), a exprimé sa colère devant la presse : « En face, c'est la meilleure équipe d'Europe, ils n'ont pas besoin de jouer à 16, parce que je compte le VAR aussi, pour venir ici contre une équipe qui a joué jeudi (en Ligue Europa), qui a très bien préparé le match et qui a bien joué ».
Le technicien a ensuite insisté sur l’écart de traitement perçu par ses joueurs. Pour lui, certaines décisions ont pesé lourd sur le résultat final. Même son de cloche chez Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL, visiblement excédé : « Il y a vraiment de la déception parce qu'on considère qu'il y a des fautes d'arbitrage importantes. Encore une fois, on est dans l'incompréhension totale ».
- AFP
Une défaite frustrante qui laisse des traces
Malgré la qualité du jeu proposé, Lyon n’a pas réussi à concrétiser ses efforts face à un PSG opportuniste et, selon eux, bien aidé. Le match, intense et disputé, s’est transformé en source de polémique. L’arbitrage, une fois encore, occupe le devant de la scène en Ligue 1.
Alexandre Lacazette, désormais loin du championnat français, n’a fait qu’ajouter sa voix à un concert de critiques déjà nourri. Son message, bien que court, reflète un malaise plus profond : celui d’un football français où l’impartialité des arbitres continue d’être remise en question.
À travers ses mots, l’ancien capitaine lyonnais rappelle qu’il reste attaché à son club et à son image. Et si sa réaction a fait du bruit, c’est surtout parce qu’elle vient d’un joueur respecté, reconnu pour sa loyauté et son tempérament mesuré. Ce soir-là, l’émotion a pris le dessus.