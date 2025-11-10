Alexandre Lacazette sort la sulfateuse après OL-PSG : "Pas facile à 11 contre 12"

Même loin du Rhône, Alexandre Lacazette garde un œil attentif sur les performances de son club de cœur. Ce dimanche soir, lors de la défaite de l’Olympique Lyonnais face au Paris Saint-Germain (2-3), l’attaquant, désormais à Neom, n’a pas supporté certaines décisions arbitrales. Et il n’a pas tardé à exprimer sa colère. Sur le réseau social X, l’ancien capitaine lyonnais a réagi avec un message bref, mais au sens limpide, qui a rapidement enflammé les supporters : « Bravo l’OL. Pas facile à 11 contre 12 », accompagné de cœurs bleu, rouge et bleu.

Un simple tweet, mais lourd de sous-entendus. En quelques mots, Lacazette a résumé ce que beaucoup de fans lyonnais ressentaient : un sentiment d’injustice face à un arbitrage jugé très favorable au PSG. Son message a fait le tour de la toile, cumulant plus de 6 000 partages et plus de 25 000 mentions « J’aime » en quelques heures.