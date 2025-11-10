Ligue1+ crée la polémique après OL-PSG : les images de la "Ref Cam" sans le but polémique de Kvaratskhelia

Le lancement de la "Ref Cam" devait incarner une nouvelle ère de transparence dans le football français. Au lieu de cela, la vidéo officielle a semé le doute. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont pointé cette absence comme une tentative d’évitement. Certains ont rappelé que la Ligue de Football Professionnel (LFP) avait promis un dispositif "authentique et complet", sans filtre.

Ironie du sort, avant la rencontre, M. Bastien s’était lui-même félicité de l’introduction de cet outil. « Ça peut être une très bonne chose pour les téléspectateurs et les acteurs de jeu », déclarait-il. « On va voir l’arbitre dans un rôle bien particulier qu’on méconnaît un peu. Peut-être que ça proposera des angles de caméras qui vont permettre d’expliquer la décision prise par l’homme en noir, ce soir sur le terrain, avec son angle de vue à lui. Parce que d’un angle de vue à un autre, les décisions peuvent parfois être inversées et opposées ».

Le paradoxe est criant : la seule décision réellement controversée du match ne figure pas dans le montage.