L’innovation devait marquer un tournant dans la transparence de l’arbitrage français. Elle a finalement ravivé les soupçons. Ce week-end, pour la première fois en Ligue 1, une caméra embarquée sur l’arbitre central, baptisée "Ref Cam", a été utilisée lors de la 12e journée. Le choc entre l’Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain (2-3) a servi de terrain d’expérimentation à ce dispositif censé offrir aux spectateurs la vision du directeur de jeu. Mais la vidéo publiée par Ligue1+, diffuseur officiel du championnat, a provoqué un tollé : une action clé du match a disparu du montage.
Ligue1+ crée la polémique après OL-PSG : les images de la "Ref Cam" sans le but polémique de Kvaratskhelia
- AFP
Tous les buts, sauf celui qui fâche
Dans les heures suivant la rencontre, Ligue1+ a diffusé un condensé des images captées depuis le torse de Benoît Bastien, arbitre principal du match. On y découvre les échanges d’avant-match entre l’homme en noir et les capitaines, Vitinha et Nicolas Tagliafico, ainsi que les quatre buts de la soirée. Chaque séquence est accompagnée du même verdict sobre : « décision terrain : but accordé ».
On y voit l’ouverture du score signée Warren Zaïre-Emery, la réplique d’Afonso Moreira, l’égalisation d’Ainsley Maitland-Niles et le but décisif de Joao Neves. Mais un élément saute immédiatement aux yeux : le deuxième but parisien, celui inscrit par Khvicha Kvaratskhelia, n’apparaît pas. Et c’est justement cette action qui avait suscité le plus de débats.
- AFP
Une action litigieuse passée sous silence
À la 33e minute, Vitinha intercepte un ballon au milieu de terrain avant que Kvaratskhelia ne double la mise pour le PSG. Les Lyonnais s’étaient alors rués vers l’arbitre pour réclamer une faute préalable sur Tanner Tessmann. Sur les ralentis, on distingue effectivement le milieu portugais toucher la jambe de l’Américain avant de récupérer le ballon. Pourtant, après vérification, la VAR a confirmé la décision initiale de Benoît Bastien sans l’inviter à revoir l’action.
Cette séquence, dont la vue via la "Ref Cam" aurait pu offrir une explication concrète, est absente du montage publié. Un oubli ? Une omission volontaire ? L’absence de ces images a en tout cas ravivé la colère des supporters lyonnais, déjà furieux contre l’arbitrage de la soirée.
- AFP
La promesse de transparence fait pschitt
Le lancement de la "Ref Cam" devait incarner une nouvelle ère de transparence dans le football français. Au lieu de cela, la vidéo officielle a semé le doute. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont pointé cette absence comme une tentative d’évitement. Certains ont rappelé que la Ligue de Football Professionnel (LFP) avait promis un dispositif "authentique et complet", sans filtre.
Ironie du sort, avant la rencontre, M. Bastien s’était lui-même félicité de l’introduction de cet outil. « Ça peut être une très bonne chose pour les téléspectateurs et les acteurs de jeu », déclarait-il. « On va voir l’arbitre dans un rôle bien particulier qu’on méconnaît un peu. Peut-être que ça proposera des angles de caméras qui vont permettre d’expliquer la décision prise par l’homme en noir, ce soir sur le terrain, avec son angle de vue à lui. Parce que d’un angle de vue à un autre, les décisions peuvent parfois être inversées et opposées ».
Le paradoxe est criant : la seule décision réellement controversée du match ne figure pas dans le montage.
- AFP
La réaction du camp lyonnais
Du côté de l’OL, la frustration reste intacte. Déjà remontés dimanche soir, les dirigeants ont redoublé de colère à la diffusion de la vidéo. Matthieu Louis-Jean, directeur technique du club, n’a pas mâché ses mots : « Sur Tessmann, il y a une faute, il touche le genou, c'est flagrant... à un moment donné, je ne sais pas ce qu'il faut faire ».
Une déclaration qui résume l’état d’esprit général à Lyon, persuadé d’avoir été lésé. L’absence de la séquence filmée par la "Ref Cam" renforce désormais ce sentiment d’injustice. Sur les forums et réseaux sociaux, les supporters dénoncent une "censure" et réclament la publication complète des images.
- AFP
Un démarrage raté pour une belle idée
L’objectif de la "Ref Cam" était clair : rapprocher le public du ressenti des arbitres, expliquer leurs décisions et désamorcer les polémiques. Pour cette première, le résultat est tout l’inverse. En écartant l’action la plus contestée du match, le diffuseur s’expose à des accusations de manipulation et de manque de transparence.
Si le dispositif a offert quelques séquences spectaculaires, notamment les discussions et la tension du terrain, il a aussi mis en lumière la difficulté de concilier spectacle et vérité sportive. Une chose est sûre : la prochaine utilisation de la "Ref Cam" sera scrutée de près. Et cette fois, il n’y aura pas droit à l’erreur.