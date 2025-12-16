La victoire à Alavés devait apaiser les tensions, elle n’a fait que masquer un malaise plus profond. Toujours en quête de stabilité, le Real Madrid avance sur une ligne de crête, tiraillé entre résultats comptables et doutes internes. Au centre de cette équation fragile, Xabi Alonso joue gros, très gros. Si l’entraîneur madrilène a gagné du temps, l’unité affichée n’est peut-être qu’une façade. En coulisses, certaines voix influentes continueraient de contester sa méthode et son projet, au point de relancer le débat sur son avenir immédiat.
Real Madrid, trois cadres poussent pour le départ de Xabi Alonso
- Getty Images
Xabi Alonso toujours sur la sellette au Real Madrid
La victoire obtenue dimanche soir à Alavés (1-2) a offert un répit provisoire à Xabi Alonso, dont la situation restait extrêmement précaire après la défaite contre Manchester City en Ligue des Champions (2-1). Grâce aux buts de Kylian Mbappé et Rodrygo, sur une offrande de Vinicius, le Real Madrid a assuré l’essentiel sur le plan comptable. Pourtant, malgré ce succès, les critiques autour du jeu proposé par Xabi Alonso persistent, et le sentiment d’un malaise latent continue de planer au-dessus du vestiaire merengue.
Officiellement, une union sacrée a été décrétée après l’échec européen. Les joueurs auraient reconnu leurs responsabilités et accepté de se ranger derrière Xabi Alonso pour éviter une crise plus profonde. Mais selon plusieurs échos internes, cette unité reste fragile. En dépit des discours rassurants, Xabi Alonso ne ferait toujours pas l’unanimité, notamment auprès de certains cadres dont l’influence dépasse largement le terrain.
- Getty Images Sport
Vinicius, Bellingham, Valverde…les frondeurs du vestiaire
D’après les informations relayées par Don Balon, quatre joueurs du Real Madrid seraient encore favorables à un départ de Xabi Alonso. Le premier dossier est déjà réglé : Endrick. Peu utilisé par Xabi Alonso en ce début de saison 2025-2026, l’attaquant brésilien de 19 ans a vécu son manque de temps de jeu comme une profonde frustration. Son prêt à l’Olympique Lyonnais est désormais acté, ce qui allège mécaniquement la pression autour de Xabi Alonso sur ce point précis.
La situation est en revanche bien plus sensible concernant trois autres éléments majeurs : Jude Bellingham, Vinicius Junior et Federico Valverde. Ces trois cadres du vestiaire du Real Madrid ne seraient pas convaincus par la philosophie de jeu ni par le projet à moyen terme porté par Xabi Alonso. Leur scepticisme ne relèverait pas d’un simple passage à vide, mais d’un désaccord plus structurel sur la manière dont Xabi Alonso souhaite faire évoluer l’équipe.
- AFP
Une énorme pression sur la tête de Xabi Alonso
Contrairement à Thibaut Courtois ou Kylian Mbappé, qui soutiendraient pleinement Xabi Alonso, Bellingham, Vinicius et Valverde incarneraient une forme de résistance interne. Leur poids sportif et médiatique confère à cette opposition une portée considérable. Sans affrontement ouvert, leur position fragilise néanmoins l’autorité de Xabi Alonso, dont la marge d’erreur se réduit au fil des semaines.
Reste à savoir si ce désaccord se traduira concrètement sur le terrain. Le Real Madrid demeure en course pour le titre en Liga et reste compétitif en Ligue des Champions, malgré un début de saison jugé laborieux. Pour Xabi Alonso, l’enjeu est clair : convaincre par les résultats et le contenu afin d’éteindre définitivement l’incendie. À défaut, la pression exercée par ces trois cadres pourrait peser lourd dans les décisions à venir de la direction madrilène.