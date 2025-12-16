Real Madrid, trois cadres poussent pour le départ de Xabi Alonso

La victoire obtenue dimanche soir à Alavés (1-2) a offert un répit provisoire à Xabi Alonso, dont la situation restait extrêmement précaire après la défaite contre Manchester City en Ligue des Champions (2-1). Grâce aux buts de Kylian Mbappé et Rodrygo, sur une offrande de Vinicius, le Real Madrid a assuré l’essentiel sur le plan comptable. Pourtant, malgré ce succès, les critiques autour du jeu proposé par Xabi Alonso persistent, et le sentiment d’un malaise latent continue de planer au-dessus du vestiaire merengue.

Officiellement, une union sacrée a été décrétée après l’échec européen. Les joueurs auraient reconnu leurs responsabilités et accepté de se ranger derrière Xabi Alonso pour éviter une crise plus profonde. Mais selon plusieurs échos internes, cette unité reste fragile. En dépit des discours rassurants, Xabi Alonso ne ferait toujours pas l’unanimité, notamment auprès de certains cadres dont l’influence dépasse largement le terrain.