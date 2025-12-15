Endrick à Lyon ce 26 décembre ? La vérité éclate depuis les bureaux de l'OL

Alors que le mercato d’hiver approche, le nom d’Endrick revient avec insistance du côté de Lyon. Journaliste pour El Chiringuito, Marcos Benito a affirmé que, selon ses sources au Real Madrid, le jeune attaquant brésilien devait rejoindre l’OL dès le 26 décembre. Il évoquait une première séance d’entraînement sous les ordres de Paulo Fonseca dès le lendemain de Noël, avant une présentation officielle prévue le 1ᵉʳ janvier.

Une version rapidement contestée en interne par les dirigeants de la formation rhodanienne.