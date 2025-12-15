Depuis quelques heures, une rumeur en provenance d’Espagne a semé le trouble autour de l’Olympique Lyonnais et d’Endrick. Mais sur les bords du Rhône, le calendrier avancé ne colle pas du tout avec la réalité du club.
Endrick à Lyon ce 26 décembre ? La vérité éclate depuis les bureaux de l'OL
- Getty Images Sport
Endrick se rapproche de l’OL
Alors que le mercato d’hiver approche, le nom d’Endrick revient avec insistance du côté de Lyon. Journaliste pour El Chiringuito, Marcos Benito a affirmé que, selon ses sources au Real Madrid, le jeune attaquant brésilien devait rejoindre l’OL dès le 26 décembre. Il évoquait une première séance d’entraînement sous les ordres de Paulo Fonseca dès le lendemain de Noël, avant une présentation officielle prévue le 1ᵉʳ janvier.
Une version rapidement contestée en interne par les dirigeants de la formation rhodanienne.
- AFP
Un calendrier incompatible avec l’OL
Contacté par Arnaud Clément, journaliste pour Le Progrès, le service communication de l’Olympique Lyonnais a tenu à couper court. Le club a rappelé un point simple, mais décisif : l’effectif lyonnais ne reprendra l’entraînement que le 29 décembre, après une courte période de repos accordée aux joueurs.
Dans ces conditions, impossible d’imaginer Endrick fouler les terrains de Décines trois jours plus tôt. Même en cas d’accord imminent, Paulo Fonseca et son groupe ne seront pas au travail avant cette date. Le timing évoqué depuis Madrid ne correspond donc pas à l’organisation réelle du club.
- Getty Images Sport
Le mercato comme ligne rouge
Au-delà de l’aspect logistique, un autre élément rend cette rumeur peu crédible. Endrick ne peut pas signer officiellement son contrat de prêt avec l’OL avant le 1ᵉʳ janvier, date d’ouverture du mercato hivernal en Europe. Avant cette échéance, aucun document ne peut être validé.
Il paraît également improbable que le Real Madrid autorise l’un de ses joueurs à s’entraîner avec un autre club sans cadre contractuel, avec le risque évident de blessure. Un scénario qui n’a jamais été envisagé par les dirigeants madrilènes.
- Getty Images
Une arrivée probable, mais pas avant janvier
Les supporters lyonnais peuvent donc se rassurer… et patienter. Si la piste Endrick reste crédible et même très sérieuse, son arrivée ne se fera pas avant le début officiel du marché des transferts. Le 26 décembre, il n’y aura ni présentation, ni séance collective.
À Lyon, la vérité est claire : Endrick, si signature il y a, respectera le calendrier du mercato.