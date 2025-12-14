Vinicius et Rodrygo offrent la victoire au Real et à Alonso

La fin de match fut une longue souffrance, marquée par un penalty oublié sur Vinicius et un bricolage tactique de Xabi Alonso pour tenir le score. Mais l'essentiel est là : les trois points. Le Real reste en vie, à distance respectable du Barça, et son entraîneur gagne un peu de temps. Mais ce succès en terre basque ressemble plus à un pansement sur une jambe de bois qu'à une véritable guérison. Le patient madrilène est toujours en convalescence, et son docteur reste en liberté conditionnelle.