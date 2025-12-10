Les notes du Real Madrid après Manchester City : Rodrygo rayonne, Rudiger s'effondre

Thibaut Courtois (6)

Sérieux dans l’ensemble, il sauve les meubles en seconde période, mais son erreur sur le corner amenant l’égalisation coûte cher. Impuissant sur le penalty.

Federico Valverde (5)

Mis en difficulté par la vivacité de Doku. Volontaire dans l’engagement mais rarement à l’aise. Peu d’apport offensif notable.

Raul Asencio (5)

Solide dans les airs, mais régulièrement pris de vitesse. Il n’a jamais su maîtriser les transitions adverses. Soirée difficile.

Antonio Rudiger (5)

Il coûte le penalty de la défaite pour une faute évitable sur Haaland. Défensivement peu rassurant, il est passé à côté de son match.

Alvaro Carreras (8)

Un des rares à surnager. Intense, propre, précis dans ses projections. A contenu les montées anglaises sur son flanc. Belle prestation.