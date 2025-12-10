Face à Manchester City, le Real Madrid avait l'occasion de se relancer après une série compliquée. Sans Kylian Mbappé, blessé, les hommes de Xabi Alonso ont livré un match globalement solide mais plombé par deux erreurs défensives majeures. Rodrygo avait pourtant montré la voie, mais la fébrilité madrilène a permis aux Citizens de retourner la situation. Une défaite qui fragilise encore un peu plus l'entraîneur espagnol, sous pression après cette deuxième contre-performance consécutive.
Les notes du Real Madrid après Manchester City : Rodrygo rayonne, Rudiger s'effondre
- Getty
Gardien de but et défense
Thibaut Courtois (6)
Sérieux dans l’ensemble, il sauve les meubles en seconde période, mais son erreur sur le corner amenant l’égalisation coûte cher. Impuissant sur le penalty.
Federico Valverde (5)
Mis en difficulté par la vivacité de Doku. Volontaire dans l’engagement mais rarement à l’aise. Peu d’apport offensif notable.
Raul Asencio (5)
Solide dans les airs, mais régulièrement pris de vitesse. Il n’a jamais su maîtriser les transitions adverses. Soirée difficile.
Antonio Rudiger (5)
Il coûte le penalty de la défaite pour une faute évitable sur Haaland. Défensivement peu rassurant, il est passé à côté de son match.
Alvaro Carreras (8)
Un des rares à surnager. Intense, propre, précis dans ses projections. A contenu les montées anglaises sur son flanc. Belle prestation.
- Getty
Milieu de terrain
Dani Ceballos (6)
Son positionnement suscitait des interrogations. Il a tenté d’ordonner le jeu, mais son influence a été trop intermittente.
Aurélien Tchouaméni (6)
Correct dans les phases calmes, mais dépassé à la relance sous pression. Il a manqué d’impact sur la récupération haute.
Jude Bellingham (6)
Actif et influent dans l’animation, mais son énorme occasion manquée en début de seconde période pèse lourd. Frustrant.
- Getty
Attaque
Rodrygo (8)
Le meilleur Madrilène. Un but superbe, des prises d’initiative, et une vraie volonté d’accélérer le jeu. Il a assumé ses responsabilités.
Gonzalo Garcia (6)
Disponible et mobile, il a bien travaillé dans l’ombre mais n’a pas pesé dans la zone de vérité. Match neutre.
Vinicius Jr (6)
Toujours provocateur, mais peu de réussite dans ses dribbles et maladroit dans la finition. Il a manqué de tranchant dans les moments clés.
- Getty
Remplaçants & Entraîneur
Arda Güler (6)
A essayé d’apporter du liant, sans grand succès. Des bonnes intentions, mais peu d’impact concret.
Brahim Diaz (6)
Entré en fin de match, il n’a pas eu suffisamment de ballons exploitables pour inverser la tendance.
Endrick (non noté)
Trop peu de temps pour être évalué.
Xabi Alonso (5)
Un plan de jeu cohérent, une équipe bien en place, mais des erreurs individuelles qui se répètent. Son avenir semble plus que jamais incertain.