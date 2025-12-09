Real Madrid : Xabi Alonso viré si...

Alors qu'auparavant, la question était de savoir si la relation d'Alonso avec le vestiaire lui permettrait de bâtir l'équipe nécessaire, désormais, tout repose sur les résultats.

Le Celta Vigo a surclassé le Real Madrid dimanche soir, s'imposant 2-0 sans difficulté majeure. Dans un match où les Madrilènes ont été réduits à neuf et ont perdu leur sang-froid, cette performance a sérieusement fragilisé la position d'Alonso. El Chiringuito a révélé qu'une réunion de crise s'est tenue dimanche soir, le président Florentino Pérez ne quittant le Bernabéu qu'aux premières heures du matin.

Alonso doit absolument battre Manchester City pour conserver son poste.

Comme l'affirment The Athletic, Cadena Cope, Cadena SER, Diario AS et Marca, l'avenir d'Alonso est en jeu face à Manchester City. Bien qu'aucune décision n'ait encore été prise, une défaite ou un match nul pourrait entraîner le limogeage du manager basque par le Real Madrid. Des informations précédentes laissaient entendre qu'Alonso aurait probablement jusqu'à la Supercoupe d'Espagne en janvier pour redresser la situation, mais il semble désormais qu'il doive accélérer le processus.

Alonso semblait avoir insufflé un nouvel élan à l'équipe face à l'Athletic Club la semaine dernière, avec ce qu'il a qualifié de prestation la plus aboutie de la saison. La défaite contre le Celta Vigo a eu l'effet inverse, et Marca et AS assurent que la direction du Real Madrid est frustrée par le manque de réaction. Ce problème est aggravé par le manque constant de jeu et de cohésion sur le terrain, ainsi que par les relations tendues entre Alonso et ses joueurs.