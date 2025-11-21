Pronostic PSG vs Le Havre 22/11/2025 : les Parisiens en mode business pour poursuivre leur marche

Le PSG doit actuellement faire face à de nombreuses préoccupations liées aux blessures, mais on s'attend toujours à ce qu'il accomplisse sa mission contre Le Havre.

Pronostic PSG vs Le Havre : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour PSG vs Le Havre

Les deux équipes marquent - non - à une cote de 1,58 sur Winamax

Moins de 3,5 buts à une cote de 1,66 sur Winamax

Khvicha Kvaratskhelia comme buteur à tout moment à une cote de 1,15 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : PSG 2-0 Le Havre

Pronostic des buteurs : PSG – Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola

Le Paris Saint-Germain n'a pas souvent joué à son meilleur niveau cette saison, mais il est toujours en tête du classement. Une victoire cruciale et dramatique contre Lyon avant la pause a creusé un petit écart avec Marseille, et ils voudront maintenir cette distance. Ils sont invaincus en sept matchs de Ligue 1 avant ce match.

Le Havre, quant à lui, est en bonne forme, étant resté invaincu lors de ses quatre derniers matchs avant sa visite au Parc des Princes. Ils ne marquent pas beaucoup, mais n'ont perdu que deux fois depuis le début de septembre, et seulement une fois lors de leurs huit derniers matchs. Ils visent à frustrer le PSG, mais ont perdu à chaque fois qu'ils ont affronté l'un des six premiers actuels cette saison.

Les effectifs probables pour PSG vs Le Havre

Composition attendue de PSG : Chevalier, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez, Vitinha, Neves, Ruiz, Barcola, Ramos, Kvaratskhelia

Composition attendue de Le Havre : Diaw, Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui, Seko, Toure, Ndiaye, Khadra, Mambimbi, Soumare

Le PSG toujours dominant malgré les préoccupations liées aux blessures

Le PSG sera probablement privé de ses deux latéraux, Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui se remettent de blessures. En plus de cela, Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont également indisponibles. Ainsi, les hôtes ne sont pas au complet, mais ils ont encore beaucoup de joueurs de qualité.

Les feuilles propres n'ont pas été fréquentes récemment, avec seulement trois lors de leurs sept derniers matchs de championnat, mais ils pourraient en obtenir une ici. Jusqu'à présent, Le Havre a marqué plus d'une fois seulement dans trois de ses 12 matchs, et le PSG sera confiant de les empêcher de le faire à nouveau. Malgré l'absence de certains défenseurs, l'équipe locale est une formation solide.

Pendant ce temps, les visiteurs ont Andy Logbo et Mbwana Samatta, qui sont incertains de jouer en raison de blessures. Avec seulement 13 buts marqués en 12 matchs, Les Ciel et Marine font partie des équipes les moins prolifiques de la division. Ils devront être à leur meilleur pour trouver un moyen de marquer contre les hommes de Luis Enrique.

Pronostic 1 PSG vs Le Havre : Les deux équipes marquent - non - à une cote de 1,58 sur Winamax

Une performance professionnelle

Cette saison, le PSG a adopté une approche plus efficace et professionnelle. Ils ont marqué 3+ buts six fois sur leurs 17 matchs toutes compétitions confondues, et 4+ seulement trois fois. Ils n'ont perdu que deux fois, l'une de ces défaites étant contre le Bayern Munich. Donc, compte tenu des joueurs absents, nous ne verrons peut-être pas les Parisiens écraser Le Havre - mais nous nous attendons à ce qu'ils gagnent.

Ils ont encore plus qu'assez de qualité offensive pour battre les hommes de Didier Digard, même s'ils doivent passer du temps à percer leur défense. Les Rouge-et-Bleu ont une moyenne de deux buts par match en Ligue 1 après 12 matchs et sont susceptibles de maintenir cette moyenne.

Pronostic 2 PSG vs Le Havre : Moins de 3,5 buts à une cote de 1,66 sur Winamax

Kvaratskhelia à la hauteur

Enrique pourrait être privé du vainqueur du Ballon d'Or Dembélé et du talent prometteur de Doué, mais il ne manque pas d'options. Gonçalo Ramos a cinq buts cette saison, et Bradley Barcola en a quatre - ce dernier pourrait également revenir ce week-end, après avoir été reposé contre Lyon. Des milieux de terrain comme Joao Neves et Vitinha ont sept buts à eux deux.

Ramos est vu comme le favori des bookmakers pour marquer ici, mais nous voyons Khvicha Kvaratskhelia comme un choix de valeur. Il a neuf contributions (buts/passes) si l'on inclut la Coupe du Monde des Clubs, et une de chaque lors de ses deux derniers matchs de championnat. Avec d'autres absents, le Géorgien est susceptible de bien performer et de marquer.