Encore une blessure au PSG, la nouvelle tuile

Le match de Ligue des champions perdu par le Paris Saint-Germain face au Bayern Munich (1-2), ce mardi, a laissé de profondes séquelles sur l'effectif. Le club de la capitale déplore désormais trois joueurs majeurs absents pour plusieurs semaines en raison de blessures.

Ousmane Dembélé, sorti à la 25e minute du match européen, est victime d'une lésion du mollet gauche. Ce nouveau coup dur pour le joueur, sacré Ballon d'Or 2025, le contraint au repos pour les prochaines semaines, comme l'a précisé le PSG.

Mendes touché lui aussi

Nuno Mendes est également touché de manière inattendue. Le latéral gauche portugais souffre d'une entorse au genou gauche. Cette blessure est d'autant plus surprenante qu'il avait disputé les 90 minutes complètes de la rencontre contre le Bayern Munich.

Ces deux nouvelles blessures s'ajoutent à celle d'Achraf Hakimi, victime précédemment d'une grosse entorse de la cheville gauche et absent pour au moins six semaines.

Le PSG se retrouve donc privé de trois éléments clés pour les prochaines échéances.