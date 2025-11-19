Achraf Hakimi sur le toit de l'Afrique : le sacre d'une année parfaite

Cette distinction vient couronner une saison absolument historique. Pièce maîtresse du dispositif parisien, Hakimi a été l'un des grands artisans du quadruplé inédit réalisé par le PSG : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et, surtout, la Ligue des Champions. Son influence a atteint son paroxysme lors de la finale européenne contre l'Inter Milan, son ancien club, où il a ouvert le score lors de la victoire 5-0, devenant le premier Marocain buteur à ce stade de la compétition. Sa sixième place au Ballon d'Or mondial, un record pour un défenseur africain, avait déjà préfiguré ce triomphe continental.