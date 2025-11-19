C'est une image forte qui restera gravée dans l'histoire du football marocain. Ce mercredi soir, au cœur de l'Université Polytechnique Mohammed VI de Rabat, Achraf Hakimi a reçu la plus haute distinction individuelle du continent. Entouré de sa mère et de son frère, le latéral du Paris Saint-Germain a été élu Joueur Africain de l'Année 2025. Ce sacre à domicile résonne comme une évidence tant sa domination a été totale, lui permettant de succéder au Nigérian Ademola Lookman au palmarès de cette prestigieuse récompense.
Achraf Hakimi sur le toit de l'Afrique : le sacre d'une année parfaite
- Getty Images Sport
Hakimi, une année 2025 dans la légende
Cette distinction vient couronner une saison absolument historique. Pièce maîtresse du dispositif parisien, Hakimi a été l'un des grands artisans du quadruplé inédit réalisé par le PSG : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions et, surtout, la Ligue des Champions. Son influence a atteint son paroxysme lors de la finale européenne contre l'Inter Milan, son ancien club, où il a ouvert le score lors de la victoire 5-0, devenant le premier Marocain buteur à ce stade de la compétition. Sa sixième place au Ballon d'Or mondial, un record pour un défenseur africain, avait déjà préfiguré ce triomphe continental.
- AFP
Devant les géants Salah et Osimhen
Pour monter sur la plus haute marche du podium, le Parisien a dû écarter une concurrence féroce. Il devance Mohamed Salah, pourtant auteur d'une saison prolifique avec Liverpool et meilleur buteur de Premier League, ainsi que Victor Osimhen, toujours aussi redoutable avec Galatasaray. Que le latéral droit soit parvenu à s'imposer face à deux attaquants de classe mondiale témoigne de l'évolution de son poste et, surtout, de sa capacité unique à peser sur le jeu offensif de son équipe, comme en attestent ses statistiques impressionnantes (4 buts et 6 passes décisives en championnat).
- AFP
Dans le panthéon du football marocain
Avec ce trophée, Achraf Hakimi brise une attente de plus de deux décennies pour le Royaume chérifien. Il devient le cinquième joueur marocain de l'histoire à soulever ce trophée, inscrivant son nom aux côtés de légendes telles qu'Ahmed Faras, Mohamed Timoumi, Badou Zaki et Mustapha Hadji, le dernier lauréat en 1998. À 27 ans, il confirme son statut de leader technique et charismatique d'une génération dorée, consolidant sa place parmi les plus grands joueurs de l'histoire du football africain.
- AFP
Un triomphe sur fond d'inquiétude
Pourtant, cette soirée de gala conserve une part d'ombre. Le lauréat a reçu son prix alors qu'il est actuellement éloigné des terrains, victime d'une grave entorse à la cheville contractée face au Bayern Munich début novembre. Cette blessure, qui le tient écarté pour plusieurs semaines, lance un véritable contre-la-montre. Alors que le Maroc s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en décembre, tout un peuple espère désormais que son nouveau roi sera rétabli à temps pour tenter de guider les Lions de l'Atlas vers un sacre continental qui les fuit depuis 1976.