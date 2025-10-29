Le PSG pensait avoir retrouvé son joyau offensif. Il risque de le perdre pour un bon moment. Ce mercredi au Moustoir, moins d'une heure après le coup d'envoi contre Lorient, Désiré Doué s'est écroulé au sol suite à un centre repoussé. Touché à la cuisse, incapable de se relever seul, le milieu offensif de 20 ans a dû être transporté sur une civière sous les yeux inquiets du staff parisien.
Doué évacué sur civière : le PSG retient son souffle
- AFP
Doué, le coup de massue pour le PSG
La scène a glacé tout le monde. Doué tente de se lever, grimace, et finit par faire signe aux soigneurs. Impossible de poser le moindre appui. Les kinés l'installent sur la civière pendant que Bradley Barcola se prépare en urgence à entrer. Ligue 1+ capte le visage fermé de Luis Enrique sur le banc. Le technicien espagnol sait ce que cela signifie : déchirure ou claquage, dans tous les cas plusieurs semaines d'absence minimum.
Aucun communiqué officiel n'a encore été publié, mais les sources proches du dossier tablent sur une indisponibilité d'au moins un mois. Les premiers signes ne trompent pas : douleur vive, impossibilité de marcher, évacuation médicalisée. Tout indique une lésion musculaire sérieuse.
- AFP
Le calendrier ne pouvait pas tomber plus mal
Nice samedi au Parc, puis le choc contre le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions, enfin Lyon le 9 novembre. Trois rencontres majeures en l'espace de neuf jours. Et le PSG devra les aborder sans l'un de ses joueurs les plus en vue du moment. Car Doué n'était pas un simple remplaçant : trois réalisations et une offrande en six sorties cette saison, un rendement qui en faisait un titulaire en puissance.
Sa polyvalence permettait à Enrique de jongler entre plusieurs schémas tactiques. Ailier, faux neuf, milieu relayeur, le Français acceptait tous les postes. Maintenant, c'est Barcola, Kvaratskhelia et Ramos qui vont devoir assumer seuls la charge offensive. Le jeune Ibrahim Mbaye, 17 ans, pourrait aussi être sollicité, mais son manque d'expérience fait douter pour des affiches de cette envergure.
- Getty Images Sport
Déjà une saison hachée
Cruelle ironie : Doué sortait à peine d'une première blessure. Début septembre, touché au mollet avec les Bleus face à l'Ukraine, il avait manqué quatre semaines de compétition. Son retour remontait au 17 octobre face à Strasbourg. Trois semaines à peine pour enchaîner avant cette nouvelle tuile.
La répétition des pépins physiques commence à poser question. Le joueur sort d'une saison marathon : Ligue des Champions, Coupe du Monde des Clubs, Jeux Olympiques. Aucune vraie coupure depuis près d'un an. Son organisme finit peut-être par envoyer des signaux d'alarme.
- AFP
Les Bleus aussi touchés
Didier Deschamps comptait sur lui pour les deux derniers matchs de qualification au Mondial 2026 contre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan mi-novembre. Cette convocation s'envole désormais. Le sélectionneur perd une carte offensive intéressante, capable d'apporter de la profondeur et de la créativité entre les lignes.
En attendant le verdict médical définitif, Paris croise les doigts. Mais l'image de Doué sur cette civière restera longtemps dans les mémoires. Une saison qui promettait tant risque de se transformer en parcours du combattant.