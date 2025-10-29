Doué évacué sur civière : le PSG retient son souffle

La scène a glacé tout le monde. Doué tente de se lever, grimace, et finit par faire signe aux soigneurs. Impossible de poser le moindre appui. Les kinés l'installent sur la civière pendant que Bradley Barcola se prépare en urgence à entrer. Ligue 1+ capte le visage fermé de Luis Enrique sur le banc. Le technicien espagnol sait ce que cela signifie : déchirure ou claquage, dans tous les cas plusieurs semaines d'absence minimum.

Aucun communiqué officiel n'a encore été publié, mais les sources proches du dossier tablent sur une indisponibilité d'au moins un mois. Les premiers signes ne trompent pas : douleur vive, impossibilité de marcher, évacuation médicalisée. Tout indique une lésion musculaire sérieuse.