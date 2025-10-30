L’Europe retiendra son souffle dans quelques jours. À l’approche du choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en Ligue des champions, le géant allemand débarque avec un rythme infernal et une confiance renversante. Les Bavarois, convaincus de leur supériorité actuelle, ne laissent aucune place au doute. Victoire après victoire, ils s’imposent comme une machine parfaite, affûtée, redoutable. Si Paris se présentera au Parc des Princes auréolé du statut de champion d’Europe en titre, l’ombre allemande, elle, grandit de manière inquiétante. Ce Bayern-là ne se contente pas de gagner, il écrase, il domine, il frappe sans relâche.
Bayern Munich : le record impressionnant qui affole le PSG avant la C1
- AFP
Une série folle qui réécrit les livres d’histoire
Le Bayern Munich n’a jamais semblé aussi affamé. En déplacement sur la pelouse de Cologne en Coupe d’Allemagne, les hommes de Vincent Kompany n’ont pas simplement obtenu leur qualification. Ils ont prolongé une série unique sur le continent. Quatorze succès en quatorze rencontres depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Un départ tonitruant qui enterre un vieux record européen, celui de l’AC Milan version Fabio Capello au début de la saison 1992-1993. À l'époque, le club lombard avait aligné treize succès. Munich en affiche désormais un de plus, sans fléchir, sans faiblir.
Kompany ne se limite pas à une gestion stricte du résultat. Son équipe joue vite, elle avance sans regarder derrière elle. Une prolongation de contrat jusqu’en 2029 lui accorde une stabilité rare pour construire, façonner et imposer sa vision. Et ce mercredi, son système a encore prouvé sa solidité en renversant Cologne, victorieux quatre buts à un alors que le club local avait ouvert la marque à la demi-heure.
- Getty Images Sport
Harry Kane, moteur d’un arsenal offensif effrayant
Dans cette tornade victorieuse, Harry Kane se positionne comme le fer de lance. Le capitaine anglais évolue dans une forme tout simplement monstrueuse. Deux buts face à Cologne, un instinct tranchant et une série qui donne le tournis. Vingt-deux réalisations depuis le début de la saison. Son efficacité glace les défenses adverses. À ses côtés, Luis Diaz et Michael Olise ont également participé à la fête avec une réalisation chacun. Et dire que tout cela commence par un but encaissé dès la 31e minute sur une frappe de Ragnar Ache. Le Bayern répond, puis écrase. Aucun moment de doute. Tout s’enchaîne de manière fluide, comme si le football coulait dans les veines des Munichois.
Les statistiques soulignent ce rouleau compresseur. Cinquante-et-un buts inscrits sur les quatorze premières rencontres, pour seulement dix encaissés. Une moyenne supérieure à trois buts par match. Six rencontres sans le moindre but pris. Le message ne laisse aucune place au hasard. L’attaque frappe fort, la défense verrouille, l’équipe n’offre rien à ses adversaires.
- AFP
Leverkusen souffre, le Bayern trace son chemin
Pendant que Munich déroule, l’autre prétendant de Bundesliga souffre. Le Bayer Leverkusen, opposé à Paderborn, a dû s’arracher jusqu’en prolongation. Réduit à dix, le club de deuxième division a résisté héroïquement avant de céder dans le temps additionnel grâce à Ibrahim Maza, puis sur un dernier but d’Aleix Garcia. Une victoire, oui, mais avec une fatigue mentale et physique très différente. La comparaison entre les deux géants allemands ne trompe personne. L’un avance, l’autre transpire.
- AFP
Paris prévient mais s’inquiète
Le PSG sait ce qui l’attend mardi. Le Bayern, aujourd’hui, affiche une maîtrise totale. Kompany l’affirme après la rencontre. « Sur nos phases arrêtées, on a parfois joué trop lentement », avoue-t-il. Puis il insiste : « Chaque fois que nous avons mis du rythme, nous sommes devenus dangereux. L’important, c’est d’utiliser tout l’effectif, car d’autres joueurs vont encore revenir ».
Quand un entraîneur parle ainsi après avoir écrasé un adversaire, l’Europe écoute. Paris prépare son plan. Munich se contente d’accélérer. Le PSG, lui, a fait un match nul contre Lorient (1-1). Dans le même temps, le club francilien a perdu Désiré Doué, qui va manquer plusieurs semaines de compétition.
La bataille approche. Le football vibrera. Le record est tombé, mais l’appétit du Bayern ne cesse d’augmenter.