Bayern Munich : le record impressionnant qui affole le PSG avant la C1

Le Bayern Munich n’a jamais semblé aussi affamé. En déplacement sur la pelouse de Cologne en Coupe d’Allemagne, les hommes de Vincent Kompany n’ont pas simplement obtenu leur qualification. Ils ont prolongé une série unique sur le continent. Quatorze succès en quatorze rencontres depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Un départ tonitruant qui enterre un vieux record européen, celui de l’AC Milan version Fabio Capello au début de la saison 1992-1993. À l'époque, le club lombard avait aligné treize succès. Munich en affiche désormais un de plus, sans fléchir, sans faiblir.

Kompany ne se limite pas à une gestion stricte du résultat. Son équipe joue vite, elle avance sans regarder derrière elle. Une prolongation de contrat jusqu’en 2029 lui accorde une stabilité rare pour construire, façonner et imposer sa vision. Et ce mercredi, son système a encore prouvé sa solidité en renversant Cologne, victorieux quatre buts à un alors que le club local avait ouvert la marque à la demi-heure.