Inquiétude au PSG : Ousmane Dembélé blessé avant le choc contre le Bayern

L'attaquant Ousmane Dembélé a ressenti une douleur à la cuisse droite après la rencontre, ce qui met sérieusement en doute sa participation au match de Ligue des champions contre le Bayern Munich mardi soir.

Dembélé était seulement sur le banc au coup d'envoi. Comme l'avait indiqué RMC Sport, le joueur avait déjà ressenti une gêne à la cuisse mercredi lors du match contre Lorient. Le staff parisien avait alors pris la précaution de ne pas le titulariser.

Cependant, cette précaution n'a peut-être pas suffi. Après son entrée en jeu à la 72e minute contre Nice, l'attaquant français a ressenti une douleur plus vive.

Des paroles inquiétantes

La chaîne Ligue 1+ a capturé des images très inquiétantes où l'on voit Dembélé se plaindre auprès d'Achraf Hakimi tout en se tenant la cuisse droite, au moment de saluer les supporters :

"J'ai mal à l'ischio, j'ai trop mal", aurait-il dit.

Examens à venir

Pour l'heure, ni l'entraîneur Luis Enrique ni le club n'ont communiqué officiellement sur l'état physique du joueur de 28 ans. Dembélé devra passer des examens pour déterminer la gravité exacte de cette potentielle blessure.

Le calendrier est extrêmement serré : le PSG reçoit le Bayern Munich dès mardi soir en Ligue des champions. Il s'agit d'un choc entre le tenant du titre et une équipe du Bayern qui affiche une forme étincelante avec 15 victoires consécutives.