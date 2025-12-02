FBL-EUR-C1-PSG-PRESSERAFP
Patrick Tchanhoun

Panique au PSG, le Barça prend contact avec Luis Enrique pour un retour

Le Barça doute de son entraîneur et s’active en coulisses, au point de viser un retour qui pourrait secouer tout le PSG.

La tension grimpe doucement mais sûrement en Catalogne. Alors que Barcelone vient de reprendre la tête de la Liga, un paradoxe secoue les bureaux du club : le climat intérieur tourne à l’orage malgré les bons résultats. Hansi Flick affiche un visage fermé, presque vidé, ce qui pousse les dirigeants à examiner d’autres pistes. Et parmi elles, un nom fait battre les cœurs du Camp Nou : Luis Enrique. Une prise de contact aurait même eu lieu, preuve que la situation dépasse le simple flottement sportif.

LaLiga
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Rennes crest
Rennes
REN