Panique au PSG, le Barça prend contact avec Luis Enrique pour un retour

Selon les informations rapportées par Don Balón, un nom circule avec insistance dans les échanges qui animent la direction barcelonaise : Luis Enrique. Joan Laporta rêve de son retour. Le président catalan aurait même effectué un premier pas vers l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, preuve que le dossier avance en coulisses.

Luis Enrique reste une figure presque mythique pour Barcelone. Son passage sur le banc a marqué toute une génération et laissé une empreinte difficile à effacer. Laporta sait pourtant qu’arracher le technicien espagnol au PSG représente un défi majeur. Paris lui offre une stabilité rare, un pouvoir décisionnel très large et un environnement où il se sent écouté. Malgré cela, la direction catalane persiste : Enrique demeure la priorité numéro un.

Le Barça a toutefois prévu un plan B en cas d’échec. Mikel Arteta figure sur une short-list réduite. Le coach d’Arsenal possède un profil séduisant, déjà façonné par la Premier League et doté d’une vision claire du jeu. Mais là encore, il faudra convaincre un club qui s’appuie énormément sur son entraîneur.