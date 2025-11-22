Luis Enrique de retour au Barça, le sale coup de Joan Laporta au PSG

Quand il débarque dans la capitale, beaucoup hésitent à se laisser convaincre. Certains observateurs s’agacent de ses choix surprenants, parfois radicaux. Luis Enrique change les joueurs de poste, supprime le fameux « vrai » numéro 9 dans beaucoup de rencontres, et fait entrer des jeunes dans des matchs où personne n’ose généralement les exposer. Quelques supporters grincent des dents, d’autres attendent de voir.

Le temps fait son œuvre. La saison 2024-2025 marque un tournant monumental : Paris décroche enfin cette Ligue des champions longtemps convoitée, au terme d’un parcours qui montre une équipe sûre d’elle, fluide et cohérente. Beaucoup y voient le reflet de sa méthode. Le scepticisme s’efface, la critique s’éteint. Luis Enrique devient l’homme dont l’avis compte sur tout.

Depuis ce triomphe européen, la direction parisienne le consulte sur les dossiers chauds du mercato. Son influence dépasse la simple ligne tactique : il participe à l’architecture globale du projet. L’effectif jeune, talentueux, construit dans cette logique de progression constante, laisse imaginer au club une décennie paisible, structurée, ambitieuse.