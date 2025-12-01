La scène a fait le tour des réseaux : Hansi Flick, immobile sur le banc, regard perdu, malgré la victoire du Barça contre Alavés. Beaucoup y ont vu un malaise profond, d’autres une perte de contrôle du technicien allemand. À la veille d’un choc crucial, Hansi Flick a enfin levé le mystère en conférence de presse. Derrière cette immobilité, il dit cacher une réflexion, une déception et une conversation qui lui pesait.
Barça, Hansi Flick révèle la raison de sa frustration après Alavés
Une scène devenue virale qui surprend le Barça
Après le succès décroché contre Alavés (3-1), Hansi Flick est resté longuement assis, seul sur son banc, une attitude qui a immédiatement suscité l’inquiétude. Le technicien allemand, habituellement actif, semblait figé, plongé dans ses pensées, avant que Raphinha ne vienne lui parler. Dans ce premier temps, la victoire n’efface pas les interrogations, et Hansi Flick devient malgré lui le protagoniste d’une séquence scrutée par tous les suiveurs du FC Barcelone. Ce moment étrange, capté en direct, pousse supporters et observateurs à imaginer un malaise professionnel ou personnel.
Interrogé en conférence de presse deux jours plus tard, Hansi Flick a jugé nécessaire de clarifier l’épisode, d’autant que le club s’apprête à affronter l’Atlético de Madrid (mardi, 21h). Le coach allemand balaie les hypothèses de nervosité ou de fragilité psychologique, et annonce une explication totalement différente. « J'étais déçu car on a perdu le ballon tellement de fois, on a pris deux cartons rouges sur le banc... », explique Hansi Flick, revenant ainsi sur l’enchaînement d’événements qui l’ont profondément contrarié durant la rencontre.
Hansi Flick était frustré par les expulsions de ses agents
Hansi Flick précise ensuite que la situation s’est aggravée au moment du troisième but catalan, lorsque son adjoint Marcus Sorg s’est fait expulser. Le technicien allemand revient sur ce moment avec émotion : « Quand on a marqué le troisième but, Marcus (Sorg, son adjoint) a pris un carton rouge, et je lui avais parlé. C'est mon ami, la personne la plus importante pour moi ici et cette conversation me trottait dans la tête. Je voulais me changer les idées, je ne voulais pas me disputer. » Cette relation de confiance explique l’impact émotionnel vécu par Hansi Flick sur le banc.
Dans la continuité, Hansi Flick tente de rassurer quant à son état d’esprit : « Mais ça va, et je suis prêt à relever tous les défis que le club me réserve. Je suis très heureux d'être ici. C'est normal que les choses tournent mal dans un match comme celui-là. Ces matchs vous marquent, on y met beaucoup d'énergie. Mais après, je rentre chez moi et je me détends. Je n'étais pas triste et je ne pensais pas à autre chose. On n'est pas au même niveau que l'an dernier, mais on a du potentiel. » À travers ces mots, Hansi Flick insiste sur sa stabilité émotionnelle et son attachement au projet catalan.
Barça - Alavés, une rencontre mouvementée pour les Blaugranas
Le rapport arbitral, rapporté par RMC Sport, confirme que deux proches de Hansi Flick ont été expulsés pendant le match. L’entraîneur des gardiens, José Ramón de la Fuente, a d’abord reçu un carton rouge pour avoir « protesté individuellement depuis sa zone auprès de l’arbitre assistant numéro 1 ». Plus tard, à la 90e minute, c’est Marcus Sorg qui a été renvoyé en tribune pour avoir « quitté sa zone technique en gesticulant et en protestant ». Deux incidents qui expliquent l’expression contrariée de Hansi Flick, confronté à une gestion de banc particulièrement agitée.
Sur le terrain aussi, le Barça a vécu un match émotionnellement chargé, ce qui ajoute du contexte au comportement de Hansi Flick après le coup de sifflet final. Menés dès la première minute, les Catalans ont dû s’appuyer sur leur réactivité offensive pour renverser la rencontre. Lamine Yamal égalise à la 8e minute, puis Dani Olmo signe un doublé salvateur. Hansi Flick, qui suit chaque détail avec intensité, a ainsi vécu une soirée sous haute tension.
Une victoire déterminante pour la Liga
Au-delà de l'épisode du banc, la victoire face à Alavés a permis au Barça (33 pts) de reprendre la tête du championnat, grâce au nul du Real Madrid (2e, 33 pts) à Gérone (1-1). Hansi Flick, conscient de l’importance stratégique de cette soirée, sait que ces trois points pèsent lourd dans la course au titre. Sa frustration, explique-t-il, provenait donc davantage du déroulement chaotique du match que du résultat final. Pour Hansi Flick, cette victoire est aussi une démonstration du potentiel croissant de son équipe.