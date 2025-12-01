Barça, Hansi Flick révèle la raison de sa frustration après Alavés

Hansi Flick précise ensuite que la situation s’est aggravée au moment du troisième but catalan, lorsque son adjoint Marcus Sorg s’est fait expulser. Le technicien allemand revient sur ce moment avec émotion : « Quand on a marqué le troisième but, Marcus (Sorg, son adjoint) a pris un carton rouge, et je lui avais parlé. C'est mon ami, la personne la plus importante pour moi ici et cette conversation me trottait dans la tête. Je voulais me changer les idées, je ne voulais pas me disputer. » Cette relation de confiance explique l’impact émotionnel vécu par Hansi Flick sur le banc.

Dans la continuité, Hansi Flick tente de rassurer quant à son état d’esprit : « Mais ça va, et je suis prêt à relever tous les défis que le club me réserve. Je suis très heureux d'être ici. C'est normal que les choses tournent mal dans un match comme celui-là. Ces matchs vous marquent, on y met beaucoup d'énergie. Mais après, je rentre chez moi et je me détends. Je n'étais pas triste et je ne pensais pas à autre chose. On n'est pas au même niveau que l'an dernier, mais on a du potentiel. » À travers ces mots, Hansi Flick insiste sur sa stabilité émotionnelle et son attachement au projet catalan.