Hansi Flick va quitter le Barça, l’énorme bombe !

Dès sa première saison, Flick a marqué les esprits. Champion d’Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d’Espagne, le technicien allemand de 60 ans avait réussi à imprimer sa marque. En Ligue des champions, son Barça a été éliminé en demi-finale par l’Inter Milan, mais l’équipe s’était montrée très performante tout au long de la campagne. Flick avait d’ailleurs été élu entraîneur de l’année en Liga, confirmant son impact immédiat sur le club.

« J’adore ce club et ces joueurs. Je suis très heureux ici et dans cette ville. Je donnerai le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré en conférence de presse ce mardi avant le match face au Club Bruges. Un message rassurant, mais qui cache désormais des tensions internes.