Installé depuis l’été 2024 sur le banc du FC Barcelone, Hansi Flick a connu une première saison couronnée de succès avec un triplé national. Mais les résultats et l’ambiance actuelle ne semblent pas suffire à retenir l’Allemand. Selon ABC, le coach blaugrana envisage sérieusement de quitter le club avant la fin de son contrat, prévu en 2027. Fatigue, frustrations et désaccords internes, tout semble s’accumuler pour pousser Flick vers la sortie, bien avant la saison prochaine.
Hansi Flick va quitter le Barça, l’énorme bombe !
- Getty Images
Un palmarès déjà impressionnant à Barcelone
Dès sa première saison, Flick a marqué les esprits. Champion d’Espagne, vainqueur de la Coupe du Roi et de la Supercoupe d’Espagne, le technicien allemand de 60 ans avait réussi à imprimer sa marque. En Ligue des champions, son Barça a été éliminé en demi-finale par l’Inter Milan, mais l’équipe s’était montrée très performante tout au long de la campagne. Flick avait d’ailleurs été élu entraîneur de l’année en Liga, confirmant son impact immédiat sur le club.
« J’adore ce club et ces joueurs. Je suis très heureux ici et dans cette ville. Je donnerai le meilleur de moi-même », a-t-il déclaré en conférence de presse ce mardi avant le match face au Club Bruges. Un message rassurant, mais qui cache désormais des tensions internes.
- Getty Images
Un deuxième exercice plus compliqué
Cette saison, tout n’est pas parfait. Le Barça pointe actuellement à la deuxième place en championnat, à cinq points du Real Madrid, et a déjà perdu le Clasico. En Ligue des champions, les résultats sont mitigés : deux victoires et une défaite contre le PSG (1-2), avec un match à venir face au Club Bruges. Au-delà des scores, le jeu proposé par l’équipe ne séduit plus autant et fait l’objet de critiques, tandis que les blessures s’accumulent.
Malgré cela, Flick tente de garder le cap, mais son entourage indique qu’il est « très fatigué » et frustré par certaines attitudes au sein de l’effectif. Le média ABC révèle que l’entraîneur aurait déjà exprimé, depuis septembre dernier, son souhait de quitter le club à la fin de la saison 2025-26, sans en informer officiellement Joan Laporta ni Deco, avec qui il entretient quand même de bonnes relations.
- Getty/GOAL
L’exaspération face à certaines situations
Flick, rigoureux et attaché à la discipline, n’apprécie pas certains comportements qu’il juge « dispersés ». Lamine Yamal, bien qu’ayant de bonnes relations avec l’entraîneur, bénéficie d’un traitement privilégié qui agacerait le technicien. Le joueur a pu se rendre à Milan après le Clasico alors que le reste de l’équipe rentrait à Barcelone. Flick est également gêné par des habitudes jugées particulières : Yamal attend d’être servi à table, conduit les voiturettes de golf réservées au staff et participe à de nombreuses opérations marketing, tout en gérant des engagements avec la Kings League.
Ces détails, cumulés à un manque de soutien ressenti auprès du conseil d’administration, contribuent à l’exaspération de Flick. L’Allemand ne cache pas qu’il valorise une vie de groupe saine et une gestion équitable, ce qu’il peine à retrouver au Barça. La situation pourrait pousser l’ancien entraîneur du Bayern Munich à quitter le club avant la fin de son contrat.
- Getty Images Sport
Un départ possible avant 2027
Alors qu’il n’a jamais envisagé de rester plus de trois ans à Barcelone, Flick n’exclut plus de réduire encore sa durée. La fatigue, les frustrations internes et les résultats moyens sont autant de facteurs qui pourraient précipiter sa décision. Pour le moment, le club catalan n’a pas réagi officiellement, mais l’ambiance est clairement tendue.
Le feuilleton Flick pourrait donc s’accélérer dans les mois à venir, et la Catalogne retient son souffle face à une possible révolution sur le banc blaugrana.