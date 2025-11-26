Luis Enrique de retour au Barça, ça s'accélère

La situation s’est nettement crispée au FC Barcelone après la lourde défaite concédée contre Chelsea (3-0), un résultat qui a mis en lumière les fragilités persistantes de l’équipe dirigée par Hansi Flick. Selon les informations rapportées par Foot01, l’Allemand ne bénéficie plus du même soutien en interne, malgré une deuxième place en Liga et une qualification quasiment assurée en Ligue des Champions. La dynamique actuelle laisse apparaître un essoufflement, et certains dirigeants estiment qu’un changement deviendrait inévitable en fin de saison. Dans ce contexte, le nom de Luis Enrique fait son apparition avec insistance dans les discussions stratégiques du club.

La possibilité d’un retour de Luis Enrique n’est pas anodine : le technicien catalan est évoqué comme un successeur crédible si le Barça venait à acter la fin de l’ère Flick. Sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2030, l’entraîneur maintient publiquement son engagement envers Paris, mais le média espagnol Don Balon affirme qu’un appel venu de Catalogne pourrait susciter une réflexion. L’idée d’un nouveau cycle sous la conduite de Luis Enrique semble gagner du terrain en interne, tant la situation sportive actuelle apparaît fragile.