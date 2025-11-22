Orelsan répond enfin au tacle de Kylian Mbappé : "J'ai remarqué qu'il…"

Orelsan raconte dans cette publication comment il a construit La Fuite en avant, projet sorti en même temps que le film Yoroï, coécrit avec David Tomaszewski. L’ambiance paraît d’abord calme, presque studieuse, avant qu’il ne déclenche ce que beaucoup attendaient : un clin d’œil direct, mais en apparence innocent, à Kylian Mbappé.

« Yoroï est sorti il y a trois semaines et La Fuite en avant il y a deux semaines. Et j’ai remarqué qu’il y en avait qui n’avaient pas exactement bien compris l’album. Et je ne vise personne en particulier… », glisse-t-il. Derrière lui, une photo de Mbappé collée au mur apparaît pendant exactement ce passage. Un choix qui ne laisse aucune place au doute.

Plus tard dans la vidéo, Orelsan revient sur cette fameuse phrase de la chanson La Petite Voix : « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ».

Cette ligne avait mis le feu aux poudres. Mbappé, devenu actionnaire majoritaire du SM Caen, l’avait très mal prise. Mais le rappeur insiste : cette chanson fait partie d’un ensemble introspectif où il se parle à travers un double fictif, un personnage sombre censé l’insulter pour mieux pointer ses propres dérives.

Il insiste : « Ce que dit la petite voix n'est donc pas mon avis... même si nous sommes actuellement 10e du championnat de National et qu'on a récemment été éliminés de Coupe de France par l'équipe de... Bayeux ».

Le ton se veut piquant mais jamais frontal. Une manière pour lui de dire qu’il n’a pas de compte à régler, tout en s’autorisant quelques taquineries.

Il poursuit : « Vous voulez connaître le niveau de l'équipe de Bayeux au football ? Voilà leur nouvelle recrue ! »

La vidéo coupe alors sur un penalty qu’il envoie à côté lors du match caritatif du week-end précédent, organisé dans le cadre de Stream for Humanity. Une autodérision bien placée.