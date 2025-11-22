Orelsan répond enfin au tacle de Kylian Mbappé : "J'ai remarqué qu'il…"

La tension entre Orelsan et Kylian Mbappé reprend une nouvelle tournure. Alors que leur échange piquant semblait s’essouffler après deux semaines, le rappeur normand a choisi de reprendre la parole, mais à sa manière : en jouant la carte de l’humour, du second degré et d’une mise en scène soigneusement calculée. Sa dernière vidéo Instagram, postée vendredi, dévoile non seulement les coulisses de la création de son album La Fuite en avant, mais glisse également plusieurs piques à l’attaquant tricolore, visiblement encore très sensible à une phrase d’une chanson précise.
Orelsan répond enfin au tacle de Kylian Mbappé
Une vidéo pleine d’ironie qui ranime le duel
Orelsan raconte dans cette publication comment il a construit La Fuite en avant, projet sorti en même temps que le film Yoroï, coécrit avec David Tomaszewski. L’ambiance paraît d’abord calme, presque studieuse, avant qu’il ne déclenche ce que beaucoup attendaient : un clin d’œil direct, mais en apparence innocent, à Kylian Mbappé.
« Yoroï est sorti il y a trois semaines et La Fuite en avant il y a deux semaines. Et j’ai remarqué qu’il y en avait qui n’avaient pas exactement bien compris l’album. Et je ne vise personne en particulier… », glisse-t-il. Derrière lui, une photo de Mbappé collée au mur apparaît pendant exactement ce passage. Un choix qui ne laisse aucune place au doute.
Plus tard dans la vidéo, Orelsan revient sur cette fameuse phrase de la chanson La Petite Voix : « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ».
Cette ligne avait mis le feu aux poudres. Mbappé, devenu actionnaire majoritaire du SM Caen, l’avait très mal prise. Mais le rappeur insiste : cette chanson fait partie d’un ensemble introspectif où il se parle à travers un double fictif, un personnage sombre censé l’insulter pour mieux pointer ses propres dérives.
Il insiste : « Ce que dit la petite voix n'est donc pas mon avis... même si nous sommes actuellement 10e du championnat de National et qu'on a récemment été éliminés de Coupe de France par l'équipe de... Bayeux ».
Le ton se veut piquant mais jamais frontal. Une manière pour lui de dire qu’il n’a pas de compte à régler, tout en s’autorisant quelques taquineries.
Il poursuit : « Vous voulez connaître le niveau de l'équipe de Bayeux au football ? Voilà leur nouvelle recrue ! »
La vidéo coupe alors sur un penalty qu’il envoie à côté lors du match caritatif du week-end précédent, organisé dans le cadre de Stream for Humanity. Une autodérision bien placée.
Une réponse aux attaques de Mbappé… sans jamais prononcer son nom
Lorsque l’album d’Orelsan est sorti, Mbappé avait riposté presque immédiatement sur X. Le ton était sec, très loin de l’humour employé par le rappeur :
« T’es le bienvenu pour 'sauver' la ville que tu aimes tant Orelsan. PS: le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».
Pour beaucoup, cette réponse avait surpris par son agressivité. L’international français semblait décidé à régler ses comptes publiquement, alors qu’Orelsan, dans la foulée, était resté silencieux.
Lors du dernier rassemblement des Bleus, Mbappé avait ensuite esquivé toute relance : « Rien à dire, ça ne m’intéresse pas ».
Une phrase qui donnait l’impression que l’histoire allait s’arrêter là. Mais la vidéo publiée vendredi prouve que le rappeur n’en avait pas terminé. Sans insultes, sans attaques personnelles, il joue sur l’ironie, expose les images qu’il veut montrer et prend le public à témoin. Une manière de garder la main sur ce « clash » qu’il n’a jamais vraiment cherché, mais qu’il ne laisse certainement pas filer.
Une joute médiatique qui pourrait durer
Cette séquence offre un nouvel épisode d'une relation étrange entre deux personnalités fortes, chacune ancrée dans son domaine. L’un manie la dérision, l’autre répond avec raideur. Rien n’indique que l’affaire se termine maintenant. Et si les prochains morceaux d’Orelsan contiennent d’autres sous-entendus, la joute pourrait encore s’étirer.