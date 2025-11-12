Depuis la sortie de son morceau La petite voix, Orelsan se retrouve au centre d’un débat inattendu avec Kylian Mbappé. Après plusieurs jours de silence et de réactions en chaîne sur les réseaux sociaux, le rappeur de Caen a décidé de s’exprimer, posément, au micro de Fun Radio. Il explique sa position et revient sur le contexte de ses paroles, soulignant une interprétation erronée par le champion du monde et capitaine des Bleus.
Clash avec Mbappé : Orelsan répond pour la première fois à l’attaquant
- AFP
Orelsan choisit ses mots
Depuis l’affaire, le rappeur avait promis de ne pas « réagir à chaud » et de garder ses réponses « quand elles seront enfin maîtrisées ». Ce mercredi 12 novembre, il est enfin sorti du silence, cinq jours après que Kylian Mbappé ait vivement réagi à l’un de ses passages de La petite voix.
« J'ai pas vraiment envie de répondre. Je suis toujours à chaud et j'ai pas envie d'en parler. C'est une incompréhension. Il faut que je réexplique bien le concept de l'album et du film. C'est ça qu'il faut que je fasse », a détaillé Orelsan au micro de Fun Radio.
Le rappeur insiste sur le fait que son travail n’a pas été conçu pour attaquer une personne spécifique, mais pour commenter le monde actuel et les réactions en ligne : « Cet album, c'aussi pour parler du monde actuel et de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec tous les articles et tout ce rage-bait (l'incitation à la colère, Ndlr) ».
- Getty
Une punchline mal interprétée
Tout est parti d’une punchline prononcée dans La petite voix, où Orelsan met en scène un double maléfique : « Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée, elle est morte, c'est pour ça qu'on vous appelle 'Caennais'. Elle est remplie d'ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ».
Ce passage a été pris au pied de la lettre par Kylian Mbappé, qui n’a pas tardé à réagir sur X : « T’es le bienvenu pour 'sauver' la ville que tu aimes tant Orelsan. PS: le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».
Pour rappel, Mbappé est propriétaire du SM Caen depuis un peu plus d’un an et la première saison de sa présidence a abouti à la descente du club en National. Le clash a donc pris une dimension publique inattendue, amplifiée par les réseaux sociaux.
- Getty Images
Le contexte sportif de Mbappé
Actuellement en sélection pour préparer les deux matchs qualificatifs à la Coupe du monde 2026, face à l’Ukraine ce jeudi et en Azerbaïdjan dimanche, Kylian Mbappé pourrait être interrogé par la presse sur cette polémique lors du rassemblement. Le capitaine des Bleus n’échappera probablement pas aux questions sur ce clash, surtout que le débat en ligne n’a cessé de gonfler depuis la sortie du morceau.
- AFP
Orelsan maintient sa position
Malgré la tension médiatique, Orelsan reste ferme sur son intention : il ne souhaite pas alimenter le conflit mais souhaite clarifier le concept de son œuvre. L’objectif n’est pas de viser Mbappé personnellement, mais de décrire des comportements et situations inspirés par les réseaux sociaux et le monde contemporain.
« Il faut que je réexplique bien le concept de l'album et du film. C'est ça qu'il faut que je fasse », répète-t-il, insistant sur la distinction entre la fiction artistique et les attaques personnelles.
Le rappeur semble conscient de l’impact de ses paroles, mais refuse de céder aux interprétations hâtives ou à l’escalade des polémiques. La prudence et la clarification sont désormais ses priorités.
- Getty Images
Une polémique qui pourrait perdurer
Entre humour noir, punchlines et quiproquos médiatiques, ce clash entre un artiste et un footballeur de haut niveau illustre parfaitement la collision entre musique, sport et réseaux sociaux. Si Orelsan a choisi la voie de l’explication et du calme, Mbappé pourrait, lui, faire une réponse officielle devant la presse lors de son rassemblement avec l’équipe de France.
Pour l’instant, la tension reste palpable mais sous contrôle, et le public attend de voir si cette incompréhension se transformera en débat plus profond ou si elle s’éteindra avec le temps.