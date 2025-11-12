Clash avec Mbappé : Orelsan répond pour la première fois à l’attaquant

Depuis l’affaire, le rappeur avait promis de ne pas « réagir à chaud » et de garder ses réponses « quand elles seront enfin maîtrisées ». Ce mercredi 12 novembre, il est enfin sorti du silence, cinq jours après que Kylian Mbappé ait vivement réagi à l’un de ses passages de La petite voix.

« J'ai pas vraiment envie de répondre. Je suis toujours à chaud et j'ai pas envie d'en parler. C'est une incompréhension. Il faut que je réexplique bien le concept de l'album et du film. C'est ça qu'il faut que je fasse », a détaillé Orelsan au micro de Fun Radio.

Le rappeur insiste sur le fait que son travail n’a pas été conçu pour attaquer une personne spécifique, mais pour commenter le monde actuel et les réactions en ligne : « Cet album, c'aussi pour parler du monde actuel et de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, avec tous les articles et tout ce rage-bait (l'incitation à la colère, Ndlr) ».