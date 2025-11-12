Mbappé, capitaine du cœur : entre hommage, ambitions et messages forts avant France–Ukraine

Avant même les questions des journalistes, Kylian Mbappé a tenu à ouvrir la conférence par un hommage solennel :

« Je voudrais avoir quelques mots au nom de l'équipe de France, du staff, des joueurs. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler demain. Demain sera une journée spéciale. On voulait avoir une pensée aux personnes touchées (le 13 novembre 2015). (...) On sait que ce ne sera pas une journée joyeuse mais on veut faire comprendre aux Français que la commémoration de cette journée fait partie des choses importantes ».

Un moment d’émotion dans une salle silencieuse. Pour le capitaine des Bleus, cette date ne s’efface pas. Il s’en souvient avec précision :

« J'étais à Monaco, je regardais le match. J'ai eu les infos comme tout le monde. Il y a eu aussi la peur, c'était à côté de chez moi, mes parents étaient toujours à Bondy. On appelle les proches et puis on voit les atrocités qu'on se passe. On a de la tristesse, on est pressé que ça s'arrête. Jouer 10 ans après, c'est spécial. Pas dans le bon sens mais on va essayer de rendre hommage toute la journée aux personnes qui ont été touchées, aux personnes victimes. Le soir on reprendra notre boulot et on essaiera de donner la meilleure version de nous-mêmes, pour que les gens passent une journée la moins difficile possible ».