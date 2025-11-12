La sélection française s’apprête à disputer un match à haute portée symbolique. Ce jeudi, au Parc des Princes, les Bleus reçoivent l’Ukraine pour valider leur billet vers la Coupe du monde 2026. Mais au-delà de l’enjeu sportif, la soirée s’annonce chargée en émotion. Dix ans après les attentats du 13 novembre 2015, la France commémore l’un de ses chapitres les plus sombres. En conférence de presse, Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe, a pris la parole, abordant avec gravité ce moment particulier, avant de revenir sur plusieurs sujets forts : de son évolution personnelle à son rôle de leader, en passant par Kanté, Cherki, le PSG et l’épisode Orelsan.
Mbappé, capitaine du cœur : entre hommage, ambitions et messages forts avant France–Ukraine
Mbappé rend hommage aux victimes du 13 novembre
Avant même les questions des journalistes, Kylian Mbappé a tenu à ouvrir la conférence par un hommage solennel :
« Je voudrais avoir quelques mots au nom de l'équipe de France, du staff, des joueurs. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler demain. Demain sera une journée spéciale. On voulait avoir une pensée aux personnes touchées (le 13 novembre 2015). (...) On sait que ce ne sera pas une journée joyeuse mais on veut faire comprendre aux Français que la commémoration de cette journée fait partie des choses importantes ».
Un moment d’émotion dans une salle silencieuse. Pour le capitaine des Bleus, cette date ne s’efface pas. Il s’en souvient avec précision :
« J'étais à Monaco, je regardais le match. J'ai eu les infos comme tout le monde. Il y a eu aussi la peur, c'était à côté de chez moi, mes parents étaient toujours à Bondy. On appelle les proches et puis on voit les atrocités qu'on se passe. On a de la tristesse, on est pressé que ça s'arrête. Jouer 10 ans après, c'est spécial. Pas dans le bon sens mais on va essayer de rendre hommage toute la journée aux personnes qui ont été touchées, aux personnes victimes. Le soir on reprendra notre boulot et on essaiera de donner la meilleure version de nous-mêmes, pour que les gens passent une journée la moins difficile possible ».
Le capitaine veut « plier l’affaire » dès jeudi
Place ensuite au terrain. L’équipe de France veut sceller dès ce jeudi sa qualification pour le Mondial 2026. Conscient de l’enjeu, Mbappé a rappelé l’importance de cette rencontre face à une équipe ukrainienne coriace.
« Quand tu joues à domicile un match national, tu ne veux pas perdre. Il y a une pression supplémentaire car il y a la qualif au bout. Et c'est une journée particulière (13 novembre). On va essayer de gagner, de faire sourire les spectateurs au stade et les téléspectateurs. On est là pour jouer, pour donner du plaisir ».
Le capitaine se projette sans détour : il veut voir les Bleus conclure la phase de qualification sans attendre. Et pour cela, il appelle ses coéquipiers à jouer avec intensité :
« Le discours est très clair : il faut gagner. On va continuer à peaufiner notre tactique sur comment on va installer notre jeu. Il faudra être courageux, montrer qu'on est vraiment à domicile. Pour les supporters, on veut passer la meilleure des soirées possibles et ça le sera avec un stade plein et des gens qui seront derrière nous. J'espère qu'il y aura une belle ambiance et que ça continuera après la fin du match ».
Mbappé parle de son évolution personnelle
Le Kylian Mbappé de 2025 n’est plus celui de 2024, et il en a pleinement conscience. Il déclare : « Il faut toujours évoluer, en tant qu'homme, en tant que joueur. J'essaie toujours de m'améliorer, j'espère que le Kylian de 2025 sera moins fort que celui de 2026 ».
Cette phrase résume son état d’esprit : jamais satisfait, toujours tourné vers le progrès. L’attaquant du Real Madrid, aujourd’hui capitaine des Bleus, se veut plus mature et tourné vers le collectif.
Sur son rôle de capitaine, il admet une évolution naturelle : « Ça a évolué tout naturellement. J'étais assez novice quand j'ai commencé à être capitaine, on grandit naturellement, il y a des événements qui se passent. J'essaie de me tourner vers le groupe, d'être au service de mes coéquipiers, d'être le meilleur guide possible pour porter le groupe vers le titre suprême qui est la Coupe du monde ».
Un mot pour Kanté et le retour d’un cadre
N’Golo Kanté fait son retour en sélection, et Mbappé n’a pas manqué de saluer l’apport du milieu saoudien :
« N'Golo est un joueur très important, il donne beaucoup de confiance à ses coéquipiers sur le terrain. C'est quelqu'un qui est un plus pour n'importe quelle équipe. On est très content qu'il soit de retour avec nous, il va apporter son expérience dans un groupe jeune même s'il est qualitatif ».
Des mots qui témoignent du respect que le capitaine porte à l’un des piliers du sacre mondial de 2018.
Cherki, un talent à part
Autre sujet abordé : Rayan Cherki, qui fait son retour en sélection après avoir manqué les deux derniers rassemblements. Récent transfuge à Manchester City, le jeune joueur impressionne son capitaine.
« C'est un talent spécial. Pour moi il a un don, qu'il est en train d'exploiter. C'est un talent inné, spectaculaire. Il s'est très bien intégré dans le groupe et à Manchester City, ce qui n'est pas facile. J'espère qu'il va continuer comme ça. Avec nous, il a bien commencé. Là il a une occasion de revenir, j'espère qu'il va être aussi bon qu'à Manchester City ».
Et d’ajouter sur sa capacité d’adaptation : « En sélection, y a pas le temps pour les automatismes. Je ne sais pas s'il va jouer demain, mais il sait ce qu'il doit faire, il a les qualités pour le faire. S'il joue demain, comme les 11 joueurs qui vont jouer et les 5 qui vont rentrer, il faut prouver qu'on mérite ce maillot-là ».
Un discours plein d’exigence, fidèle au ton qu’il impose depuis qu’il a pris le brassard.
Le cas Chevalier et les critiques
Interrogé sur le gardien Lucas Chevalier, au centre d’une polémique à cause d’un "like" politique jugé déplacé, Mbappé a d’abord assuré ne pas être au courant :
« Extra-sportif, j'ai pas vu. Je ne savais pas donc je n’en ai pas parlé avec lui mais je peux en parler avec lui. Sur le terrain, il est arrivé au PSG, c'est le plus grand club de France, l'un des plus grands d'Europe. On ne va pas regarder ce que tu sais faire mais ce que tu ne fais pas. Il a eu des erreurs de parcours qui sont normales quand t'es au PSG. Mais je pense qu'il va s'acclimater, le club et ses coéquipiers lui font confiance. Le PSG c'est l’étape d'au-dessus et c'est normal qu'il y ait parfois des difficultés. Il va s'en sortir ».
Un message de soutien clair adressé à un jeune joueur encore en phase d’apprentissage.
Un mot sur Orelsan : « Rien à dire »
Le capitaine a également été interrogé sur le clash récent avec le rappeur Orelsan. Sa réponse fut courte, sans ambiguïté : « Rien à dire. Ça ne m'intéresse pas ».
Pas question pour lui de relancer une polémique extra-sportive à la veille d’un match aussi important.
Un dernier avertissement pour l’Ukraine
Enfin, Mbappé a évoqué l’adversaire du soir : « Ce n'était pas un match facile, de jouer contre l'Ukraine en Pologne. Ils ont choisi de jouer bas en 1e mi-temps puis ils se sont remis à attaquer. Ils ont mis beaucoup d'intensité, ils ont eu plusieurs occasions. Si le football était juste et logique, ils auraient dû marquer. On sait que ça ne sera pas un match facile, ils sont toujours en course pour la qualification. Mais la qualif dépend de nous ».
Une phrase simple, mais lourde de sens. L’équipe de France garde son destin entre ses mains. Et le capitaine, conscient de l’émotion et du symbole de cette rencontre, veut transformer cette soirée en hommage vivant - avec la victoire comme bouquet final.