Gros clash en France entre Kylian Mbappé et un célèbre artiste chanteur !

Le Stade Malherbe Caen traverse une période trouble. En National, le club normand n’avance plus. Après un nouveau nul (0-0) face à Paris 13 Atletico lors de la 13e journée, l’équipe de Maxime d’Ornano reste bloquée à la 10e place. Une série de quatre matchs sans victoire, dont sept nuls au total cette saison, qui plombe les ambitions de remontée en Ligue 2.

L’entraîneur n’a d’ailleurs pas caché sa frustration : « Ce match nul ne m’inspire pas grand-chose dans le sens où il y avait de la place. Le scénario se répète, on fait face à un adversaire très attentiste, surtout en deuxième période. Notre incapacité à marquer nous fait mal », a-t-il confié après la rencontre.

Pendant que les supporters s’interrogent sur l’avenir sportif du club, un autre feu s’est allumé en dehors des terrains, cette fois entre le propriétaire du SM Caen, Kylian Mbappé, et l’un des artistes les plus emblématiques de la ville : Orelsan.