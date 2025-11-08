Le ton est monté entre deux figures populaires françaises : Kylian Mbappé, nouvelle icône du football mondial, et Orelsan, le rappeur caennais adoré du public. Tout est parti d’une punchline dans le nouvel album de l’artiste normand, qui n’a visiblement pas plu au champion du monde. Résultat : un échange tendu sur les réseaux sociaux, un club dans la tourmente, et une ambiance électrique à Caen. Le Stade Malherbe, déjà en pleine crise sportive et financière, aurait pu se passer de ce scandale médiatique qui enflamme désormais toute la France.
Gros clash en France entre Kylian Mbappé et un célèbre artiste chanteur !
- AFP
Un contexte déjà compliqué pour le SM Caen
Le Stade Malherbe Caen traverse une période trouble. En National, le club normand n’avance plus. Après un nouveau nul (0-0) face à Paris 13 Atletico lors de la 13e journée, l’équipe de Maxime d’Ornano reste bloquée à la 10e place. Une série de quatre matchs sans victoire, dont sept nuls au total cette saison, qui plombe les ambitions de remontée en Ligue 2.
L’entraîneur n’a d’ailleurs pas caché sa frustration : « Ce match nul ne m’inspire pas grand-chose dans le sens où il y avait de la place. Le scénario se répète, on fait face à un adversaire très attentiste, surtout en deuxième période. Notre incapacité à marquer nous fait mal », a-t-il confié après la rencontre.
Pendant que les supporters s’interrogent sur l’avenir sportif du club, un autre feu s’est allumé en dehors des terrains, cette fois entre le propriétaire du SM Caen, Kylian Mbappé, et l’un des artistes les plus emblématiques de la ville : Orelsan.
- AFP
La punchline d’Orelsan qui a déclenché la tempête
Vendredi, le rappeur normand a sorti son nouvel album « La fuite en avant ». Parmi les morceaux, la chanson La petite voix a particulièrement fait parler d’elle. Orelsan y évoque avec franchise ses erreurs et son rapport à sa ville, glissant au passage une pique à la famille Mbappé :
« Fais pas semblant d’aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c’est pour ça qu’on vous appelle Caennais. Elle est remplie d’ploucs que tu peux même pas saquer. Ouais, tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé ».
Une phrase qui a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux et n’a pas tardé à susciter une réaction du clan Mbappé.
- (C)Getty Images
Mbappé réplique sur X et provoque un tollé
Kylian Mbappé a rapidement répondu à cette attaque sur X (ancien Twitter) avec des mots qui ont surpris plus d’un observateur :
« T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant », avant d’ajouter : « Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ».
Une sortie jugée maladroite par de nombreux supporters. Certains estiment que la réaction du joueur manque de recul et de compréhension face au ton ironique et introspectif du morceau d’Orelsan. D’autres rappellent que cette chanson n’était pas une attaque personnelle, mais un passage symbolique d’un dialogue intérieur, plein d’autodérision.
- AFP
Les supporters de Caen ne digèrent pas la sortie de Mbappé
Dans une ville où Orelsan fait figure d’icône locale, la réponse du footballeur madrilène est mal passée. Sur RMC, un supporter a résumé le sentiment général : « C’est triste. Orelsan est une sacrée célébrité à Caen. Kylian Mbappé a fait une énorme bêtise qui va écorner son image. S’il pense retourner le public de Caen contre Orelsan, il va avoir beaucoup de mal, c’est une idole. La chanson est parodique. Répondre premier degré, c’est chaud ».
Même l’ancien joueur et consultant Brahim Thiam a regretté le comportement du champion du monde :
« La punchline sort d’un titre d’Orelsan qui parle de son double maléfique, d’une petite voix qui critique tout et tout le monde même sa famille, ses potes et sa femme, c’est pas une affaire perso Kyky… C’est dommage d’exposer le club à travers ce genre de post ».
- Getty
Un timing désastreux pour Mbappé à Caen
Ce clash tombe au plus mauvais moment pour le SM Caen. Quelques heures avant la polémique, on apprenait la suppression de 16 postes au sein du club dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Déjà en difficulté sportive et financière, le club normand n’avait pas besoin d’une crise médiatique supplémentaire.
Kylian Mbappé, propriétaire à 80 % du club via Coalition Capital, est déjà critiqué pour sa rare présence à Caen. Selon plusieurs observateurs, cet épisode ne fera qu’aggraver la méfiance des supporters envers lui. Car à Caen, entre Orelsan et Mbappé, le public semble avoir choisi son camp.