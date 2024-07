Kylian Mbappé nouveau propriétaire du Stade Malherbe de Caen

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c’est désormais fait. Kylian Mbappé devient le nouveau propriétaire du SM Caen.

Le Stade Malherbe de Caen a un nouveau propriétaire. Sixième de Ligue 2 la saison écoulée, le club du Nord vient de connaître un changement. Nouvel attaquant du Real Madrid depuis cet été, Kylian Mbappé s’est adjugé le SM Caen.

Mbappé actionnaire majoritaire du SM Caen

C’est fait, Kylian Mbappé va devenir le nouveau propriétaire du Stade Malherbe de Caen. A travers son fonds d’investissement Coalition Capital, le capitaine de l’Equipe de France a racheté 80 % des parts du club nordiste, qui étaient détenues jusque-là par les Américain d’Oaktree. Selon L’Equipe, l’accord a été conclu ce mardi soir et n'est plus conditionné qu'à la présentation du projet au Conseil social et économique (CSE) du club et à la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) de la Ligue de football professionnel (LFP).

Ce qui devrait être fait dans la première quinzaine du mois d'août. Faut-il rappeler que la DNCG avait déjà validé les comptes du club normand il y a quelques semaines grâce à un apport de 5 M€ d'Oaktree, le fonds d'investissement qui possédait le club jusqu'à mardi soir. Le quotidien sportif indique que l’opération a coûté 15 millions d'euros à l’attaquant madrilène, qui a pu s’offrir le SM Caen grâce à sa structure Coalition Capital, le family office qu'il a créé et qui gère ses investissements.

De son côté, Ouest France indique que le capitaine des Bleus va faire quelques changements en tant que nouveau propriétaire du club normand. En effet, Olivier Pickeu, en poste depuis quatre ans, va quitter la présidence. Proche du champion de Kylian Mbappé, Ziad Hammoud, spécialiste de la finance et qui dirigeait depuis un an la société de gestion d’image du Bondynois, devrait lui succéder. L’ancien de l’AS Monaco va devenir le plus jeune propriétaire d’un club de football.