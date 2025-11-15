Depuis plusieurs jours, l’échange tendu entre Kylian Mbappé et Orelsan alimente les conversations. Le rappeur normand et le capitaine des Bleus s’observent, s’envoient quelques piques, puis se taisent. Mais dans cette histoire, un troisième personnage adore s’inviter : Booba. Toujours prompt à réagir dès qu’il s’agit de l’attaquant français, l’artiste des Hauts-de-Seine bondit sur chaque occasion pour relancer la polémique. Et cette fois encore, il n’a pas résisté à l’appel du clash.
Clash Mbappé-Orelsan, Booba en remet une couche sur Kylian
- AFP
Booba, toujours en embuscade dans le duel Mbappé-Orelsan
Le Duc de Boulogne suit chaque rebondissement entre Mbappé et Orelsan comme si le feuilleton le concernait directement. Dès que la punchline d’Orelsan dans "La Petite voix" a circulé - « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé » -, la réaction du joueur du Real Madrid a réveillé Booba.
Il a d’abord validé le commentaire d’un internaute affirmant : « Orelsan réussit ce que Booba a essayé mille fois sans succès, tacler Mbappé et réussir à le faire réagir pour qu’il contribue malgré lui à la promo de son album ».
Booba a répondu, enthousiaste : « Analyse incroyable », avant d’ajouter : « Par contre il est pas fauché le Orelsan et il a dit les termes ».
Cette première prise de position n’a surpris personne. Booba traque souvent la moindre occasion d’envoyer une pique à Mbappé, presque par principe. Et dès que la tension se relance, il saute dessus.
- AFP
Orelsan parle de combat, Booba voit une opportunité
Quelques jours plus tard, L’Équipe diffuse une vidéo dans laquelle Orelsan explique son affection pour les sports de combat. Il parle de boxe anglaise, de boxe thaï, de kick boxing, et même du travail sur des scènes de combat pour son film Yoroï.
Booba saisit immédiatement la perche. Cette fois, il commente : « En gros si tu croises Mbappé et qu’il fait la tortue ninja il est cuit !!! C’est fort, c’est vraiment fort !!! »
Une phrase moqueuse, sans filtre, dans son style habituel. Il alimente encore le conflit, sans même attendre une réponse de l’un ou de l’autre.
- Getty Images
Le Stade Malherbe de Caen, point sensible entre Mbappé et Orelsan
Au cœur de l’embrouille, le Stade Malherbe de Caen reste le vrai point de tension. Mbappé en est le propriétaire, tandis qu’Orelsan en est un supporter fidèle : « je ne suis pas vraiment le foot, je suis le Stade Malherbe ».
Booba, encore une fois, s’engouffre dans la brèche. Il attaque Mbappé sur son implication réelle au SMC : « En vrai si il aimait autant son club, il jouerait pour son club. C’est toi le bon. Et pour pas un rond », écrit-il, en réponse au message dans lequel Mbappé affirmait qu’Orelsan lui aurait demandé 1 % du club « sans payer parce qu’il a pas un rond ».
Les piques s’enchaînent, et Booba semble y prendre un plaisir non dissimulé.
Mbappé coupe court : pas de polémique pour lui
Face à cette séquence qui enfle, Mbappé reste droit dans sa ligne. Sollicité en conférence de presse avec l’équipe de France avant l’Ukraine, il tranche sans détour : « Rien à dire, ça ne m’intéresse pas ».
Une réponse brève, nette, presque froide. Lui ne veut pas rentrer dans le jeu. Mais Booba, lui, s’en charge très bien.