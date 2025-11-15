Clash Mbappé-Orelsan, Booba en remet une couche sur Kylian

Le Duc de Boulogne suit chaque rebondissement entre Mbappé et Orelsan comme si le feuilleton le concernait directement. Dès que la punchline d’Orelsan dans "La Petite voix" a circulé - « Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé » -, la réaction du joueur du Real Madrid a réveillé Booba.

Il a d’abord validé le commentaire d’un internaute affirmant : « Orelsan réussit ce que Booba a essayé mille fois sans succès, tacler Mbappé et réussir à le faire réagir pour qu’il contribue malgré lui à la promo de son album ».

Booba a répondu, enthousiaste : « Analyse incroyable », avant d’ajouter : « Par contre il est pas fauché le Orelsan et il a dit les termes ».

Cette première prise de position n’a surpris personne. Booba traque souvent la moindre occasion d’envoyer une pique à Mbappé, presque par principe. Et dès que la tension se relance, il saute dessus.