OM - Angers, Roberto De Zerbi dézingue ses détracteurs

Après deux défaites en trois jours, face au Sporting Portugal en Ligue des Champions (2-1) et contre Lens en Ligue 1 (2-1), Roberto De Zerbi a choisi la voie de la sérénité publique, tout en laissant transparaître une colère maîtrisée. Interrogé en conférence de presse avant la rencontre face à Angers, l’entraîneur marseillais a reconnu les lacunes de son équipe, sans pour autant céder au catastrophisme. « C’est vrai qu’on a l’obligation de gagner les matches, bien se comporter et faire tout ce qu’on a à faire. On est sereins, on fait les choses de la bonne manière », a-t-il affirmé.

Roberto De Zerbi a tenu à rappeler que les deux dernières défaites de l’OM avaient aussi des explications objectives. Réduite à dix à Lisbonne, son équipe a souffert d’un contexte défavorable avant de manquer d’efficacité à Bollaert. « On a manqué dans les deux derniers matches, dans la finition, notamment à Lens. Aussi, dans les duels, cela a manqué d’agressivité. On a fait trop peu à Lisbonne, mais on était à dix. Contre Lens, c’est peut-être la maturité de l’équipe, tenir le coup physiquement », a poursuivi le coach italien, conscient que le moindre faux pas peut faire naître une tempête médiatique à Marseille.