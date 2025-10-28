Sous pression après deux revers consécutifs, Roberto De Zerbi n’a pas mâché ses mots. Avant la réception d’Angers mercredi (21h05), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a tenu à répondre aux critiques qui visent son équipe et certains de ses cadres. Entre lucidité tactique, agacement face aux polémiques et défense de ses joueurs, le technicien italien a tenu un discours fort. L’OM traverse une période délicate, mais De Zerbi, loin de se cacher, assume ses choix et appelle à l’unité.
OM - Angers, Roberto De Zerbi dézingue ses détracteurs
- AFP
Roberto De Zerbi explique les raisons du coup de mou de l’OM
Après deux défaites en trois jours, face au Sporting Portugal en Ligue des Champions (2-1) et contre Lens en Ligue 1 (2-1), Roberto De Zerbi a choisi la voie de la sérénité publique, tout en laissant transparaître une colère maîtrisée. Interrogé en conférence de presse avant la rencontre face à Angers, l’entraîneur marseillais a reconnu les lacunes de son équipe, sans pour autant céder au catastrophisme. « C’est vrai qu’on a l’obligation de gagner les matches, bien se comporter et faire tout ce qu’on a à faire. On est sereins, on fait les choses de la bonne manière », a-t-il affirmé.
Roberto De Zerbi a tenu à rappeler que les deux dernières défaites de l’OM avaient aussi des explications objectives. Réduite à dix à Lisbonne, son équipe a souffert d’un contexte défavorable avant de manquer d’efficacité à Bollaert. « On a manqué dans les deux derniers matches, dans la finition, notamment à Lens. Aussi, dans les duels, cela a manqué d’agressivité. On a fait trop peu à Lisbonne, mais on était à dix. Contre Lens, c’est peut-être la maturité de l’équipe, tenir le coup physiquement », a poursuivi le coach italien, conscient que le moindre faux pas peut faire naître une tempête médiatique à Marseille.
- AFP
De Zerbi vole au secours d’Emerson Palmieri et Benjamin Pavard
Au cœur des critiques, Emerson Palmieri et Benjamin Pavard ont été directement défendus par Roberto De Zerbi. Le premier, exclu contre le Sporting avant la mi-temps et le second, fautif sur plusieurs actions défensives, ont concentré les reproches. L’entraîneur marseillais, visiblement agacé, a préféré les protéger publiquement. « Il y a eu la simulation d’Emerson, le penalty dû à la faute de Benjamin Pavard… après Lens, je n’ai jamais parlé de fatigue, mais de manque de lucidité. En deuxième mi-temps, on aurait pu être un peu plus dangereux. Il ne faut pas se faire engloutir par les polémiques. On veut gagner les six prochains matches, je suis content de mon équipe », a-t-il lâché.
Cette prise de position s’inscrit dans la logique d’un entraîneur fidèle à sa ligne : assumer les responsabilités collectives avant d’accuser des individualités. De Zerbi a d’ailleurs rappelé que la fatigue ou la pression ne pouvaient pas tout expliquer, préférant insister sur les détails à corriger plutôt que sur les reproches à distribuer. L’Italien sait qu’à Marseille, la moindre erreur prend une ampleur démesurée, et il entend éviter que ses joueurs en fassent les frais.
- AFP
Roberto De Zerbi allume les détracteurs de l’OM
Lassé par les critiques incessantes, Roberto De Zerbi a clairement haussé le ton à l’égard de ceux qui, selon lui, cherchent à fragiliser l’Olympique de Marseille. « Les défaites de Lens et de Lisbonne nous agacent, mais il faut avoir l’objectivité d’évaluer les défaites. Les polémiques me donnent envie de rire, ce sont des gens qui n’aiment pas l’OM », a-t-il déclaré avec une ironie piquante. Le coach n’a pas hésité à pointer du doigt la tendance à surinterpréter chaque décision du staff.
Dans son discours, Roberto De Zerbi a aussi voulu protéger l’image du club et de ses dirigeants. « Les mots contre Emerson, Pavard, contre le club, les décisions de la direction… les choses se passent bien, perdre est une chose qui arrive. Nous, on essaie de se concentrer sur nous », a-t-il ajouté, preuve d’une volonté d’apaiser le climat. En pleine tempête, l’entraîneur italien affiche ainsi un calme lucide, préférant rappeler la cohérence de son projet à long terme plutôt que de céder à la panique ambiante.
- AFP
Un OM affaibli mais déterminé à réagir
Pour Roberto De Zerbi, les difficultés actuelles s’expliquent aussi par une série de blessures qui fragilise considérablement son effectif. Avant la réception du SCO d’Angers, plusieurs cadres manqueront à l’appel : Timothy Weah, Geoffrey Kondogbia, Amine Gouiri, Facundo Medina, Hamed Junior Traoré et Leonardo Balerdi sont tous indisponibles. Une situation préoccupante, mais que l’Italien refuse de prendre comme excuse. Il s’agit selon lui d’une opportunité pour d’autres joueurs de s’affirmer et de prouver leur valeur dans un contexte exigeant.
En interne, le message de Roberto De Zerbi est clair : l’heure est à la solidarité et à la révolte collective. Le technicien veut transformer la frustration née des dernières défaites en énergie positive pour rebondir dès mercredi. Connu pour son exigence tactique et son tempérament de perfectionniste, l’entraîneur marseillais compte bien rappeler, face à Angers, que son OM reste un candidat sérieux aux premières places de Ligue 1 malgré la tourmente.