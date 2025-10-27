OM, Christophe Dugarry fracasse Roberto De Zerbi

L’Olympique de Marseille traverse une période difficile. En l’espace de trois jours, les hommes de Roberto De Zerbi ont concédé deux défaites préoccupantes : d’abord face au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions (2-1), puis contre Lens (2-1) en championnat. Une série qui commence à faire désordre pour un OM jusque-là solide. Invité à s’exprimer sur RMC ce lundi, Christophe Dugarry a livré un constat sans détours. « Si c’est pour que l’OM finisse deuxième du championnat, je ne suis pas inquiet. Si c’est pour que l’OM se qualifie directement pour la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, je suis un peu plus inquiet. Pour les barrages, il y a encore un peu de marge. Je comprends De Zerbi et (Mehdi) Benatia qui minimisent l’échec de ces deux matchs (Sporting et Lens), car ils sont dans leur rôle », a-t-il déclaré.

Pour Dugarry, les justifications de Roberto De Zerbi ne tiennent pas la route. L’ancien attaquant bordelais et marseillais regrette une communication trop lisse pour un club qui vise les sommets. « Rappelons-nous la saison dernière, chaque défaite, mettez le feu. Ils ne veulent pas repartir sur les mêmes bases et c’est légitime. Mais je suis désolé : ce discours ne fonctionne pas. M’expliquer que ce sont "les meilleures 20 minutes", c’est largement insuffisant pour gagner un match… », a-t-il insisté. Selon lui, la philosophie de jeu prônée par l’entraîneur italien ne suffit plus à masquer les carences de son équipe.