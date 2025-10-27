Rien ne va plus à Marseille. Après une semaine cauchemardesque marquée par deux revers consécutifs, l’un en Ligue des Champions face au Sporting Lisbonne et l’autre en Ligue 1 contre Lens, la tension monte autour de Roberto De Zerbi. Si le technicien italien tente d’apaiser la situation, Christophe Dugarry, lui, n’y va pas par quatre chemins. Le champion du monde 1998 a pointé du doigt les choix tactiques de l’entraîneur marseillais, dont il juge la gestion inquiétante et les discours bien trop complaisants.
OM, Christophe Dugarry fracasse Roberto De Zerbi
- AFP
Christophe Dugarry tacle ouvertement Roberto De Zerbi
L’Olympique de Marseille traverse une période difficile. En l’espace de trois jours, les hommes de Roberto De Zerbi ont concédé deux défaites préoccupantes : d’abord face au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions (2-1), puis contre Lens (2-1) en championnat. Une série qui commence à faire désordre pour un OM jusque-là solide. Invité à s’exprimer sur RMC ce lundi, Christophe Dugarry a livré un constat sans détours. « Si c’est pour que l’OM finisse deuxième du championnat, je ne suis pas inquiet. Si c’est pour que l’OM se qualifie directement pour la phase éliminatoire de la Ligue des Champions, je suis un peu plus inquiet. Pour les barrages, il y a encore un peu de marge. Je comprends De Zerbi et (Mehdi) Benatia qui minimisent l’échec de ces deux matchs (Sporting et Lens), car ils sont dans leur rôle », a-t-il déclaré.
Pour Dugarry, les justifications de Roberto De Zerbi ne tiennent pas la route. L’ancien attaquant bordelais et marseillais regrette une communication trop lisse pour un club qui vise les sommets. « Rappelons-nous la saison dernière, chaque défaite, mettez le feu. Ils ne veulent pas repartir sur les mêmes bases et c’est légitime. Mais je suis désolé : ce discours ne fonctionne pas. M’expliquer que ce sont "les meilleures 20 minutes", c’est largement insuffisant pour gagner un match… », a-t-il insisté. Selon lui, la philosophie de jeu prônée par l’entraîneur italien ne suffit plus à masquer les carences de son équipe.
- AFP
Dugarry dénonce une gestion confuse de De Zerbi à l’OM
Au-delà des résultats, Christophe Dugarry s’inquiète de la manière. Face à la répétition des contre-performances, il remet en cause la capacité de Roberto De Zerbi à maintenir un haut niveau d’exigence. « On commence déjà à parler de fatigue du côté de De Zerbi. Si, c’est déjà le cas au bout de 12 rencontres, c’est inquiétant. Cinq défaites en 12 matchs, c’est beaucoup… », a-t-il déploré. L’ancien joueur des Bleus estime que le coach phocéen peine à imprimer une véritable dynamique. « J’étais inquiet face à Rennes (défaite, 1-0). Ses joueurs n’ont pas été bons face au Real Madrid (défaite, 2-1) et il n’a pas réussi non plus à inculquer quelque chose avec ses changements. »
Pour Dugarry, la gestion de Roberto De Zerbi interroge, notamment dans les moments clés. « Ils ont été très mauvais et ont coûté certainement le match ou tout du moins la défaite face à Lisbonne. Là, une nouvelle fois, il n’est pas inspiré, il n’arrive pas à créer une dynamique qui permet à son équipe, lorsqu’elle est menée, ou même lorsqu’elle mène, de recréer un élan et j’ai l’impression qu’il panique dans ces changements. (…) Pour l’instant, il ne me convainc pas totalement. »
- AFP
L’OM déjà sous pression avant un calendrier chargé
Battus à Bollaert, les Marseillais (18 pts) ont perdu leur place de leader au profit du Paris Saint-Germain (20 pts) et pointent désormais à la troisième place du classement de Ligue 1. Une situation préoccupante avant une série de matchs cruciaux, entre Ligue des Champions et championnat. Si Roberto De Zerbi appelle au calme, les critiques comme celles de Christophe Dugarry rappellent que l’exigence reste maximale à Marseille. Entre gestion du vestiaire, équilibre tactique et pression du résultat, le technicien italien va devoir réagir vite pour éviter que le doute ne s’installe durablement au sein du groupe.