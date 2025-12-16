OL : Jean-Michel Aulas répond cash à John Textor, le clash est lancé !

Invité sur RMC, John Textor n’a pas mâché ses mots. L’homme d’affaires américain, récemment détrôné à l’OL, a directement mis en cause Jean-Michel Aulas, l’accusant d’avoir compliqué sa prise de fonctions depuis le rachat du club. Une charge personnelle, directe, assumée.

« J’ai dû le licencier, ce qui est horrible. Et je dirais que depuis ce moment-là, chaque semaine, il a agi très durement contre nous. Il est dans cette situation étrange. Il aime le club mais il agit contre son propriétaire. Depuis deux ou trois ans, il n'y a pas une semaine sans que j'aie un problème urgent qui concerne Jean-Michel. Je n'aurais rien dû lui acheter », a lancé l’Américain.

Une déclaration brutale, prononcée dans un contexte déjà tendu autour de la gouvernance lyonnaise. Elle vise un homme encore très influent, mais aussi engagé sur un tout autre terrain.