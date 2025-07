OL, le nouvel exploit de Michele Kang

Après le maintien de l’OL en Ligue 1, Michele Kang a frappé un nouveau grand coup en Ligue 1.

Déterminée à redonner à l’Olympique Lyonnais tout son éclat, Michele Kang enchaîne les victoires stratégiques. Après avoir brillamment assuré le maintien du club rhodanien en Ligue 1 cette semaine, l’investisseuse américaine ne s’est pas arrêtée là. À la surprise générale, elle a su renverser une situation que beaucoup croyaient perdue d’avance. Et cette nouvelle réussite pourrait bien renforcer un peu plus son image auprès des supporters lyonnais.

Michele Kang maintient l’OL en Ligue 1… et sauve le naming

Ce mercredi, Michele Kang a mené avec succès une nouvelle audience devant la DNCG, obtenant le maintien officiel de l’Olympique Lyonnais en Ligue 1. Une bataille administrative remportée de haute lutte qui a rassuré tout l’environnement du club. Mais l’Américaine, entourée de ses plus proches collaborateurs, avait déjà une autre opération en ligne de mire.

Selon Olympique-et-Lyonnais, Michele Kang a relancé avec succès le partenariat avec Groupama, dont le contrat de naming devait expirer le 31 juillet. Alors que tout indiquait une rupture entre les deux parties, elle a su relancer les discussions et convaincre. Les derniers détails sont en cours de finalisation, mais l’accord est imminent. Une prouesse commerciale de plus pour Michele Kang, qui semble plus que jamais être l’architecte de la relance lyonnaise.