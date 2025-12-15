OL, les graves accusations de John Textor contre Jean-Michel Aulas

Actionnaire majoritaire de l’OL depuis décembre 2022, John Textor est revenu longuement sur son arrivée à Lyon lors de l’émission Rothen s’enflamme. L’Américain assure ne pas regretter son investissement, tout en ciblant frontalement Jean-Michel Aulas. « Je ne pense pas que ma personne soit le problème juste parce qu'un journaliste sportif ne comprend pas les pages financières d'un journal. Je pense que le problème principal que j'ai eu avec la DNCG... Je n'ai pas commis une erreur en achetant Lyon. J'aime le club, j'aime la communauté. Je pense que j'ai fait une erreur en achetant quelque chose à Jean-Michel Aulas. Il ne voulait pas vendre. Il y a été contraint. Le club n'était plus solvable. Si vous regardez l'argent reçu de CVC... ils étaient en perte de 139 millions d'euros à la fin de 2023. Avec une balance défavorable de 44 millions sur les transferts ».

Selon John Textor, Jean-Michel Aulas aurait donc cédé l’OL sous la contrainte, dans un contexte financier alarmant. Une situation qui expliquerait, à ses yeux, les difficultés immédiates rencontrées par le club après le changement d’actionnariat, notamment face à la DNCG.