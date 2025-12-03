Jeudi 11 décembre s’annonce comme une journée sous haute tension pour l’Olympique Lyonnais. Alors que le club prépare son match de Ligue Europa contre Go Ahead Eagles à la même date, les dirigeants devront se présenter devant la DNCG pour leur audition de mi-saison. Une étape décisive pour confirmer le redressement économique engagé après un été agité et le départ de John Textor.
L'OL et la DNCG, la date du grand rendez-vous est connue !
Une audition déterminante pour l’OL
La DNCG, gendarme financier du football français, suit de près la santé économique des clubs. Lyon, qui avait été administrativement relégué en Ligue 2 avant d’être repêché en appel, n’a jamais été hors de contrôle. Toutefois, un encadrement strict de la masse salariale et du recrutement avait été imposé l’été dernier. Cette décision avait conduit plusieurs cadres à quitter le club, dont Mikautadze, transféré à Villarreal dans les derniers jours du mercato.
Selon L’Équipe, le jeudi 11 décembre 2025, les dirigeants lyonnais devront convaincre la DNCG que les mesures de redressement restent solides. Le contrôle portera sur la crédibilité et la continuité des efforts engagés depuis l’été. Les autorités financières s’attendront à ce que l’OL démontre que la structure du club et ses finances sont désormais stables.
Un contexte encore fragile après Textor
L’ancien président John Textor reste au cœur des préoccupations. Selon les informations révélées par L’Équipe, l’homme d’affaires américain avait fait signer des joueurs qui n’ont jamais mis les pieds à Lyon. Quatre éléments de Botafogo - Igor Jesus, Luiz Henrique, Jair Cunha et Jefferson Savarino - figuraient officiellement comme recrutés, mais aucun n’a jamais participé à un entraînement ou été convoqué pour un match. Sur le papier, tout semblait en règle, mais la réalité était très différente.
Ces transferts fictifs avaient un objectif financier : créer des créances permettant d’obtenir des prêts. L’OL devrait rembourser 120 millions d’euros dans ce dossier. Aujourd’hui, ces dossiers restent un héritage compliqué à gérer pour Michele Kang et les nouveaux dirigeants, qui doivent prouver à la DNCG que ces opérations n’affectent plus la stabilité du club.
Préparer le terrain pour la suite
Pendant que le staff technique et Paulo Fonseca concentreront leur attention sur le match de Ligue Europa contre Go Ahead Eagles, les décideurs lyonnais devront se focaliser sur cette audition capitale à Paris. Les mesures instaurées l’été dernier ne devraient pas être assouplies, et les dirigeants devront démontrer que l’OL a consolidé ses finances, tout en respectant les limites imposées sur les salaires et le recrutement.
Cette double échéance illustre bien le défi que doit relever le club : performer sur le terrain tout en rassurant les autorités financières. Toute anomalie ou lacune pourrait compliquer la situation de l’OL, alors même que le club cherche à retrouver sa place parmi l’élite française et européenne.