L’OL et la DNCG, la date du grand rendez-vous est connue !

La DNCG, gendarme financier du football français, suit de près la santé économique des clubs. Lyon, qui avait été administrativement relégué en Ligue 2 avant d’être repêché en appel, n’a jamais été hors de contrôle. Toutefois, un encadrement strict de la masse salariale et du recrutement avait été imposé l’été dernier. Cette décision avait conduit plusieurs cadres à quitter le club, dont Mikautadze, transféré à Villarreal dans les derniers jours du mercato.

Selon L’Équipe, le jeudi 11 décembre 2025, les dirigeants lyonnais devront convaincre la DNCG que les mesures de redressement restent solides. Le contrôle portera sur la crédibilité et la continuité des efforts engagés depuis l’été. Les autorités financières s’attendront à ce que l’OL démontre que la structure du club et ses finances sont désormais stables.