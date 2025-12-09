À l’approche de ce déplacement décisif en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain vit encore une préparation tourmentée. Les dernières heures ont fait émerger une tendance assez claire : plusieurs cadres risquent de manquer à l’appel, tandis que d’autres reviennent à peine dans le rythme. Entre bobos persistants, forme incertaine et gestion prudente, l’effectif parisien semble avancer sur une corde raide au moment de défier Bilbao.
Coup dur pour le PSG, deux nouveaux forfaits attendus contre Bilbao
- AFP
Chevalier forfait, Safonov prêt à enchaîner dans les cages
Les signaux convergent vers un nouveau changement dans les buts parisiens. Lucas Chevalier traîne encore une douleur vive à la cheville droite, conséquence directe de l’intervention musclée de Lamine Camara lors du match face à Monaco. Depuis ce choc, il ressent une gêne qui perturbe toujours ses appuis à la veille du rendez-vous européen.
Selon RMC Sport, le portier tricolore ne devrait pas retrouver le terrain tout de suite, après avoir déjà manqué la rencontre contre Rennes. Son remplaçant, Matvey Safonov, a profité de ce contexte pour enchaîner une prestation très solide lors du large succès parisien (5-0). Le Russe devrait donc poursuivre l'aventure entre les poteaux, avec une nouvelle opportunité de marquer des points dans cette rotation surprise.
- Getty Images
Un retour important… mais maîtrisé pour Désiré Doué
Le staff parisien souffle tout de même un peu, car une bonne nouvelle émerge en parallèle. Désiré Doué réapparaît enfin dans le groupe. Depuis plusieurs jours, il a repris les séances collectives sans accroc et montre des sensations encourageantes après son souci à la cuisse droite survenu contre Lorient le 29 octobre.
Paris reste néanmoins prudent : le joueur devrait commencer sur le banc, histoire d’éviter tout risque inutile alors que le calendrier s’accélère. Son retour graduel entre parfaitement dans la gestion actuelle voulue par le staff.
- Getty
Dembélé aussi forfait ? Un cas encore flou et un voyage incertain
La situation d’Ousmane Dembélé se complique aussi. Absent de la séance de lundi à cause de symptômes grippaux, l’ailier est annoncé forfait par RMC Sport. Mais selon Le Parisien, la partie n’est pas totalement jouée : ses sensations au réveil ce mardi décideront de sa participation. Le joueur reste prévu dans le groupe qui s’envolera vers l’Espagne ce mardi matin, même si son état ne garantit rien. Mais RMC Sport insiste sur le forfait de l’ancien joueur du Barça.
Il sort de trois entrées successives en deuxième période, avec des temps de jeu modestes : 11 minutes contre Tottenham, 26 contre Monaco, puis 26 face à Rennes. Pas vraiment idéal pour démarrer une rencontre de très haut niveau.
- AFP
Vers un retour très attendu à gauche ?
Enfin, avec Lucas Beraldo bloqué par un souci au mollet gauche et Lucas Hernandez suspendu trois matchs par l’UEFA après son geste sur Xavi Simons, un espoir se dessine sur le flanc gauche. Le dossier Nuno Mendes avance dans le bon sens et le Portugais pourrait réapparaître très vite dans la rotation.