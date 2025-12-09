Coup dur pour le PSG, deux nouveaux forfaits attendus contre Bilbao

La situation d’Ousmane Dembélé se complique aussi. Absent de la séance de lundi à cause de symptômes grippaux, l’ailier est annoncé forfait par RMC Sport. Mais selon Le Parisien, la partie n’est pas totalement jouée : ses sensations au réveil ce mardi décideront de sa participation. Le joueur reste prévu dans le groupe qui s’envolera vers l’Espagne ce mardi matin, même si son état ne garantit rien. Mais RMC Sport insiste sur le forfait de l’ancien joueur du Barça.

Il sort de trois entrées successives en deuxième période, avec des temps de jeu modestes : 11 minutes contre Tottenham, 26 contre Monaco, puis 26 face à Rennes. Pas vraiment idéal pour démarrer une rencontre de très haut niveau.