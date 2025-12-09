FBL-FRA-LIGUE1-PSG-TRAININGAFP
Patrick Tchanhoun

Coup dur pour le PSG, deux nouveaux forfaits attendus contre Bilbao

Le PSG s’envole vers Bilbao avec de nouveaux doutes et une inquiétude grandissante au sein du groupe. Une soirée tendue s’annonce.

À l’approche de ce déplacement décisif en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain vit encore une préparation tourmentée. Les dernières heures ont fait émerger une tendance assez claire : plusieurs cadres risquent de manquer à l’appel, tandis que d’autres reviennent à peine dans le rythme. Entre bobos persistants, forme incertaine et gestion prudente, l’effectif parisien semble avancer sur une corde raide au moment de défier Bilbao.

Ligue des Champions
Athletic Bilbao crest
Athletic Bilbao
ATH
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
0