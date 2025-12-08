Neymar annonce une mauvaise nouvelle après avoir maintenu Santos dans l’élite

Santos a validé son maintien lors de l’ultime journée du championnat brésilien, dimanche, grâce à une victoire nette face à Cruzeiro (3-0). Longtemps accroché à la zone rouge cette saison, le Peixe, surnom du club posé sur la côte de l’État de Sao Paulo, a vécu une campagne sous tension. Tout s’est donc joué sur ce dernier rendez-vous, dans une ambiance lourde, presque électrique.

Quelques jours plus tôt, Santos avait déjà repris de l’oxygène avec un succès tout aussi précieux contre Juventude (3-0), porté par un triplé de Neymar. Ce soir-là, le retour du numéro 10 avait ravivé l’espoir dans tout un stade. Face à Cruzeiro, l’essentiel restait le résultat. Trois buts, zéro encaissé, et surtout la délivrance après des mois d’angoisse. Dans les tribunes, l’émotion montait, mélange de soulagement, de fatigue et de fierté retrouvée.