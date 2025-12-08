L’icône brésilienne a tenu son rang jusqu’au bout pour sauver le club de son enfance. Mais au moment même où Santos sécurisait sa place dans l’élite, le corps de Neymar rappelait ses limites. À 33 ans, l’attaquant traverse une période charnière, entre douleurs, doutes, reconnaissance et décisions lourdes pour la suite de sa carrière, alors que son contrat touche à sa fin.
Neymar annonce une mauvaise nouvelle après avoir maintenu Santos dans l’élite
- AFP
Santos sauvé au bout du suspense
Santos a validé son maintien lors de l’ultime journée du championnat brésilien, dimanche, grâce à une victoire nette face à Cruzeiro (3-0). Longtemps accroché à la zone rouge cette saison, le Peixe, surnom du club posé sur la côte de l’État de Sao Paulo, a vécu une campagne sous tension. Tout s’est donc joué sur ce dernier rendez-vous, dans une ambiance lourde, presque électrique.
Quelques jours plus tôt, Santos avait déjà repris de l’oxygène avec un succès tout aussi précieux contre Juventude (3-0), porté par un triplé de Neymar. Ce soir-là, le retour du numéro 10 avait ravivé l’espoir dans tout un stade. Face à Cruzeiro, l’essentiel restait le résultat. Trois buts, zéro encaissé, et surtout la délivrance après des mois d’angoisse. Dans les tribunes, l’émotion montait, mélange de soulagement, de fatigue et de fierté retrouvée.
- Getty Images
Neymar serre les dents et annonce l’opération
Gêné au ménisque du genou gauche, Neymar a tenu les 90 minutes contre Cruzeiro, sans marquer. Après le match, l’ancien joueur du PSG (2017-2023) a confirmé son passage prochain au bloc opératoire pendant la trêve. « Je suis venu ici pour essayer d'aider du mieux que je pouvais », a-t-il déclaré à l'issue du match.
« Ces dernières semaines ont été difficiles pour moi. J'étais au plus bas moralement. Je suis reconnaissant envers tous ceux qui m'ont aidé à me remettre sur pied. Sans eux, je ne pourrais jamais jouer ces matchs. Et merci à Dieu. Ces blessures, ce problème au genou… Maintenant, il est temps de se reposer. Et ensuite, on se fera opérer du genou », a déclaré l’ancien joueur du FC Barcelone.
- (C)Getty Images
Un retour fragile après des mois compliqués
L’attaquant se remet à peine d’une blessure à la cuisse droite survenue mi-septembre. Ce coup d’arrêt avait repoussé son retour jusqu’au début du mois de novembre. Depuis, son corps résiste, mais chaque match se joue sur le fil. Après la victoire libératrice contre Cruzeiro, Neymar a aussi laissé parler son attachement profond au club. « Santos mérite bien mieux, il mérite d'être toujours au sommet », a-t-il lancé.
Une phrase simple, lourde de sens. Elle résume l’état d’esprit d’un joueur revenu pour aider, pour transmettre, parfois au prix de son propre confort physique. À Santos, Neymar ne joue pas seulement au football. Il règle aussi une dette affective. Le public, lui, scrute chaque geste, partagé entre admiration intacte et inquiétude muette tenace.
- Getty/Goal
Un avenir flou et un rêve encore possible
Neymar n’a rien voulu trancher concernant la suite. Son contrat avec Santos expire à la fin du mois de décembre et les questions s’accumulent. Le principal intéressé a temporisé, fidèle à son style direct :
« Je ne sais pas. Je leur ai demandé d'attendre après ces matchs, maintenant je veux me reposer une semaine, oublier le football. Mais, évidemment, mon cœur appartient toujours à Santos. Je ferai passer Santos en premier ».
En parallèle, Carlo Ancelotti a évoqué la possibilité d’un retour de Neymar au Mondial 2026 : « Si Neymar mérite d'être au Mondial, s'il est bien et meilleur qu'un autre, il jouera ».
Meilleur buteur de la Seleção avec 79 buts, Neymar n’a plus rejoué avec le Brésil depuis le 17 octobre 2023, à cause du genou. À Santos, chaque décision engage bien plus.