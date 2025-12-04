Brésil : un Neymar phénoménal sort Santos FC de la boue !

Tout devait s’arrêter plus tôt. Blessé au genou gauche, Neymar devait observer un long repos. Mais depuis son retour en janvier, il refuse de disparaître. Déjà décisif face à Recife le week-end précédent avec un but et une passe, il a frappé encore plus fort cette nuit. Sur la pelouse de Juventude, avant-dernier du championnat, la star brésilienne a livré un match plein.

Une frappe sèche du droit sous la barre (56e). Une finition nette du gauche (65e). Puis un penalty transformé avec sang-froid (73e). Trois gestes. Trois buts. Santos s’impose largement (0-3) et respire enfin. Pour Neymar, il s’agit de son premier triplé depuis 2022, réalisé à l’époque sous le maillot du PSG lors du large succès face à Clermont (6-1). Plus de trois années sans signe aussi fort. Le symbole reste puissant.

Comme le veut la tradition, il a quitté la pelouse avec le ballon sous le bras. Un souvenir précieux. Un message aussi.