Donné sur la touche pour la fin de saison, Neymar a déjoué tous les pronostics avec une sortie XXL dans la nuit du mercredi à jeudi. Sur la pelouse de Juventude, l’attaquant brésilien a porté Santos vers une victoire capitale (0-3). Trois buts, une soirée parfaite, et un immense pas vers le maintien. Le numéro 10 retrouve le terrain, le rythme, et surtout son influence.
Brésil : un Neymar phénoménal sort Santos FC de la boue !
- Getty Images Sport
Un triplé libérateur à un moment clé
Tout devait s’arrêter plus tôt. Blessé au genou gauche, Neymar devait observer un long repos. Mais depuis son retour en janvier, il refuse de disparaître. Déjà décisif face à Recife le week-end précédent avec un but et une passe, il a frappé encore plus fort cette nuit. Sur la pelouse de Juventude, avant-dernier du championnat, la star brésilienne a livré un match plein.
Une frappe sèche du droit sous la barre (56e). Une finition nette du gauche (65e). Puis un penalty transformé avec sang-froid (73e). Trois gestes. Trois buts. Santos s’impose largement (0-3) et respire enfin. Pour Neymar, il s’agit de son premier triplé depuis 2022, réalisé à l’époque sous le maillot du PSG lors du large succès face à Clermont (6-1). Plus de trois années sans signe aussi fort. Le symbole reste puissant.
Comme le veut la tradition, il a quitté la pelouse avec le ballon sous le bras. Un souvenir précieux. Un message aussi.
- Getty Images Sport
Le maintien presque assuré pour Santos
Ce succès change tout dans la course au maintien. Avant ce déplacement, la pression grimpe. Santos joue avec la peur au ventre. Après cette victoire nette, le club passe à la 14e place avec 44 points. L’écart atteint désormais deux unités sur Vitoria, premier relégable, à une seule journée de la fin.
Le calcul reste simple. Un match nul face à Cruzeiro suffit pour rester dans l’élite. La rencontre se disputera dimanche 07 décembre à 20h, à Vila Belmiro. Mais un succès permettrait d’écarter toute angoisse. Plus question de trembler.
Le retour en force de Neymar change l’atmosphère autour du club. Santos retrouve de l’allant. Les joueurs jouent plus haut. Les défenseurs respirent. Le public recommence à croire. Et l’espoir redevient visible.
- Getty Images Sport
Neymar brise le silence sur son état physique
À l’issue de la rencontre, l’attaquant n’a pas caché son soulagement. Éprouvé par les blessures depuis de longs mois, il savoure chaque minute gagnée sur le terrain.
« Je suis très heureux de ces buts et d'avoir pu aider Santos. Sans mes coéquipiers, je n'aurais pas pu y arriver. Nous sommes ravis de cette victoire. Il reste un match. Nous devons tout donner à Vila Belmiro », a-t-il confié sur Amazon Prime.
Puis il a évoqué son combat quotidien face aux douleurs. « Vu les efforts que je déploie pour être sur le terrain, en donnant toujours la priorité à ma santé d'athlète, à rien d'autre qui puisse nuire à ma carrière, ce qui arrive arrive, et c'est ce que je vis depuis des mois, voire des années, avec des blessures. J'essaie de les surmonter pour être à 100 % », a-t-il ajouté.
Des mots forts. Une lucidité qui tranche avec l’image parfois légère qui colle à sa carrière.
- Getty Images Sport
L’avenir reste flou malgré le contrat
Si la soirée a souri au terrain, l’avenir de Neymar reste en suspens. Son contrat court jusqu’à la fin du mois de décembre 2025. Une échéance proche. Pourtant, aucun engagement concret pour la suite.
« Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je veux d'abord terminer cette saison, terminer le championnat brésilien, et ensuite je réfléchirai. Ma priorité reste Santos », a-t-il déclaré.
Une sortie prudente. Le joueur refuse de se projeter. Il pense d’abord à finir le travail. Le maintien reste l’objectif unique. Rien d’autre.
Dimanche, face à Cruzeiro, ce sera un dernier combat. Un nul suffit. Une victoire rassurerait tout le monde. Le peuple santista attend. Neymar aussi. Et cette fin de saison s’annonce aussi tendue qu’explosive.