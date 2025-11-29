Santos FC : blessé, Neymar a pris un très gros risque payant

Le contexte n’avait rien d’idéal pour un joueur qui doit gérer une douleur au genou. Malgré cela, Neymar s’est pointé sans hésiter sur la pelouse, prêt à jouer un rôle central dans ce match qui pouvait faire basculer la saison. Le public attendait une réaction, et son numéro 10 n’a pas tardé à montrer la voie. Une frappe sèche du droit à l’intérieur de la surface, à la 25e minute, a ouvert la soirée. Un geste plein d’assurance, presque provocateur, tant certains doutaient de sa capacité à tenir physiquement.

Au-delà de cette ouverture du score, il s’est ensuite transformé en passeur, avec un corner parfaitement déposé à la 67e minute. Deux actions décisives dans une rencontre où l’équipe devait absolument frapper fort pour se donner un peu d’air dans la lutte sauvage pour éviter la descente.

Dans un moment où beaucoup s’interrogeaient sur sa disponibilité réelle, Neymar a tenu à clarifier les choses. « Cette blessure ne m'empêchera pas de jouer », a-t-il déclaré. À travers ces mots, il a dévoilé son état d’esprit, celui d’un joueur qui refuse de renoncer alors que son club vacille.