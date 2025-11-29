À Santos, personne n’imaginait voir Neymar fouler la pelouse dans son état. Son genou gauche l’embête depuis plusieurs jours, et beaucoup estimaient qu’il valait mieux ne pas insister. Pourtant, dans la nuit de vendredi à samedi, l’icône du club a ignoré toutes les recommandations prudentes pour mener son équipe dans un match capital pour la survie en première division. Et ce pari, que certains jugeront insensé, a produit un effet immédiat : un but, une passe décisive, et une victoire cruciale contre Sport Recife (3-0). Une soirée où son obstination a servi de moteur à tout un club.
Santos FC : blessé, Neymar a pris un très gros risque payant
Neymar force son destin et relance Santos dans la course au maintien
Le contexte n’avait rien d’idéal pour un joueur qui doit gérer une douleur au genou. Malgré cela, Neymar s’est pointé sans hésiter sur la pelouse, prêt à jouer un rôle central dans ce match qui pouvait faire basculer la saison. Le public attendait une réaction, et son numéro 10 n’a pas tardé à montrer la voie. Une frappe sèche du droit à l’intérieur de la surface, à la 25e minute, a ouvert la soirée. Un geste plein d’assurance, presque provocateur, tant certains doutaient de sa capacité à tenir physiquement.
Au-delà de cette ouverture du score, il s’est ensuite transformé en passeur, avec un corner parfaitement déposé à la 67e minute. Deux actions décisives dans une rencontre où l’équipe devait absolument frapper fort pour se donner un peu d’air dans la lutte sauvage pour éviter la descente.
Dans un moment où beaucoup s’interrogeaient sur sa disponibilité réelle, Neymar a tenu à clarifier les choses. « Cette blessure ne m'empêchera pas de jouer », a-t-il déclaré. À travers ces mots, il a dévoilé son état d’esprit, celui d’un joueur qui refuse de renoncer alors que son club vacille.
Un capitaine contesté qui répond sur le terrain
Depuis son retour au pays, Neymar vit une période mouvementée. Les critiques surgissent dès que Santos accuse le moindre coup, et sa condition physique sert souvent de prétexte à toutes sortes de jugements. Mais dans ce match, le capitaine a choisi la meilleure réponse possible : celle du terrain.
Interrogé à la fin de la rencontre, il n’a pas cherché d’excuses. « Je me sens de mieux en mieux. Physiquement, je vais bien. Cette blessure est regrettable et agaçante, certes, mais elle ne m'empêchera pas de jouer. Il faut laisser Santos là où il mérite d'être : en première division. Ensuite, on verra ce qu'il adviendra », a-t-il expliqué, avant de rappeler les dates des deux derniers rendez-vous : Juventude le 3 décembre, puis Cruzeiro le 7.
Quelques instants plus tard, il s’est exprimé avec la même détermination : « Nous menons une lutte acharnée pour le maintien. Nous ne souhaitions pas cette situation, mais désormais tout repose sur nos épaules. Nous savons que la différence de buts est cruciale. C'est pourquoi j'ai constamment poussé l'équipe à continuer de marquer. Nous tenions vraiment à cette victoire. Il faut maintenant continuer sur cette lancée pour progresser ».
Santos respire encore dans un classement toujours instable
Avec ce succès, Santos grimpe provisoirement à la 15e place avec 41 points. Rien n’est encore acquis. Rien n’est confortable non plus. Mais ce match pourrait servir de tournant si l’équipe confirme dans les deux dernières journées. Une chose semble certaine : tant que Neymar tiendra debout, il jouera.