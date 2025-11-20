Santos FC : Neymar retombe dans la frustration

Le 5 août appartenait déjà au passé lointain dans la mémoire des supporters de Santos. Ils attendaient le retour du buteur, celui qui peut débloquer une rencontre d’un simple éclair. Contre Mirassol, Neymar n’a pas mis longtemps à rappeler pourquoi il reste une attraction du championnat brésilien.

Dès la quatrième minute, l’attaquant profite d’une glissade du dernier défenseur pour filer seul au but, contourner l’intervention du gardien et frapper avec assurance. Un geste simple, rapide, spontané. Un but qui rappelle des inspirations de Romário, modèle assumé du joueur.

Victime d’une blessure aux ischios en septembre et en octobre, Neymar avait traversé une période où les critiques l’avaient visé de manière insistante, notamment après sa prestation très critiquée contre Flamengo le 9 novembre.

Alors quand il trouve l’ouverture, il laisse éclater sa joie : une célébration partagée avec sa famille en tribunes - sa femme Bruna Biancardi et ses filles Mel et Mavie - puis un pas de danse et une accolade chaleureuse à André Balada, ancien collègue devenu commentateur.