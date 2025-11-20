Neymar pensait vivre un soir de soulagement, presque une parenthèse enchantée dans une période où chaque geste, chaque attitude, chaque retour sur le terrain fait débat. Après trois mois sans marquer, l’attaquant brésilien s’est offert un moment de lumière avant que la rencontre ne vire à la contrariété. L’ancien joueur du PSG a redonné espoir à Santos, puis a relancé Mirassol sur une action maladroite qui change tout. Une soirée contrastée, où la joie du but retrouvé s’est rapidement heurtée à un penalty concédé et à une frustration montante.
Santos FC : Neymar retombe dans la frustration
- Getty Images Sport
Un retour dans les filets attendu depuis trois mois
Le 5 août appartenait déjà au passé lointain dans la mémoire des supporters de Santos. Ils attendaient le retour du buteur, celui qui peut débloquer une rencontre d’un simple éclair. Contre Mirassol, Neymar n’a pas mis longtemps à rappeler pourquoi il reste une attraction du championnat brésilien.
Dès la quatrième minute, l’attaquant profite d’une glissade du dernier défenseur pour filer seul au but, contourner l’intervention du gardien et frapper avec assurance. Un geste simple, rapide, spontané. Un but qui rappelle des inspirations de Romário, modèle assumé du joueur.
Victime d’une blessure aux ischios en septembre et en octobre, Neymar avait traversé une période où les critiques l’avaient visé de manière insistante, notamment après sa prestation très critiquée contre Flamengo le 9 novembre.
Alors quand il trouve l’ouverture, il laisse éclater sa joie : une célébration partagée avec sa famille en tribunes - sa femme Bruna Biancardi et ses filles Mel et Mavie - puis un pas de danse et une accolade chaleureuse à André Balada, ancien collègue devenu commentateur.
- Getty Images Sport
Neymar assume son inspiration et revendique son sang-froid
À la pause, Neymar savoure ce retour à la joie offensive. Et ses mots en disent long sur la manière dont il voit son geste.
« C'est une action bien construite. Je peux être en un contre un ou face à deux adversaires. Comme ils m'ont laissé seul face au gardien, j'ai anticipé le mouvement. Je ne suis pas nerveux, j'attends 90 minutes pour ça. J'ai appris ça de Romario: dans la surface de réparation, il faut être plus calme qu'un chirurgien pendant une opération », confie-t-il sans se cacher.
Pour un joueur qui cherche encore du rythme, ces mots résonnent comme une réponse aux doutes. Sauf que la suite du match lui rappelle brutalement que les soirées parfaites n’existent pas toujours.
- Getty Images Sport
Un penalty concédé qui coûte cher à Santos
La rencontre bascule au retour des vestiaires. Reinaldo le déborde. Neymar tente de réagir, mais sa décision surprise tourne mal. Il déséquilibre l’attaquant en frappant la jambe d’appui. L’arbitre indique le point de penalty sans hésiter.
Mirassol revient au score à l’heure de jeu. Ce geste irrite les supporters, car il semble totalement évitable. Une erreur qui illustre un manque de lucidité, peut-être un reste de nervosité, ou simplement un mauvais réflexe défensif.
Pour couronner le tout, Neymar obtient derrière une belle opportunité de redonner l’avantage à Santos, mais il échoue. Le score final (1-1) n’arrange personne, même si le club sort malgré tout de la zone de relégation grâce à ce point.
Des excuses teintées d’ironie sur Instagram
Après la rencontre, Neymar prend la parole. Il choisit Instagram pour s’exprimer, et son message mélange excuses, encouragements et une pointe assumée de mauvaise foi.
« Nous avons affronté l'une des meilleures équipes du championnat (4e). Nous avons tout donné pour tenter de remporter la victoire et je pense que nous l'avons amplement méritée. Félicitations à l'équipe et aux supporters qui, une fois de plus, nous ont offert un magnifique spectacle! Nous continuons ensemble dans cette dernière ligne droite, chaque point, chaque détail comptera. NB: désolé pour le penalty… il y a tellement de critères différents que je ne sais même pas quoi dire, il faut juste l'accepter. Le combat continue, allez Santos! », écrit l’ancien joueur du FC Barcelone.
On lit un Neymar qui cherche l’apaisement sans renier son agacement. Le message ressemble à une tentative d’équilibrer les émotions d’une soirée confuse, durant laquelle il a alterné éclat individuel et erreur décisive.
- Getty Images Sport
Entre soulagement et frustration : une soirée qui résume son moment de carrière
Ce match raconte bien la situation actuelle de Neymar : de la créativité, des intentions offensives, un besoin de prouver qu’il reste un joueur capable de renverser une rencontre… mais aussi des maladresses qui coûtent cher.
Son physique revient doucement. Son influence fluctue. Et Santos l’attend toujours comme leader capable de faire basculer une saison.
Cette soirée contrastée ne sera sans doute pas oubliée de sitôt. Elle marque peut-être le début d’un retour, mais aussi l’obligation pour Neymar de retrouver constance et lucidité s’il veut redevenir le joueur qui fait trembler les défenses brésiliennes.