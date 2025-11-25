À quelques mois d’un mercato estival qui s’annonce brûlant, le Real Madrid avance discrètement sur un dossier qui pourrait devenir l’un des premiers coups de l’été 2026. Le club castillan traverse une période agitée en interne, et pourtant, la direction sportive semble avoir bouclé - ou presque - sa première arrivée. Un jeune talent, parti il y a deux ans pour gagner du temps de jeu, s’apprête à retrouver la Maison Blanche après avoir donné son feu vert.
Mercato Real Madrid : la première recrue de 2026 a donné son accord
- Getty Images Sport
Un contexte électrique autour de Xabi Alonso
Les derniers jours n’ont pas été de tout repos dans les couloirs de Valdebebas. Xabi Alonso, pourtant attendu comme une figure de reconstruction, ne convainc pas tout le monde en interne. Certains cadres n’apprécient pas sa gestion humaine ni certains choix tactiques. Rodrygo serait même tenté de changer d’air, tandis que Vinicius Jr, plus ferme encore, aurait confié à Florentino Pérez qu’il ne tenait pas à prolonger en raison de sa relation compliquée avec l’entraîneur espagnol.
Cette ambiance tendue n’aide pas le Real Madrid alors que la Ligue des champions s’enchaîne. Malgré cela, la direction sportive travaille activement sur l’effectif du futur. Le club prépare déjà un mercato 2026 qui pourrait voir plusieurs départs, mais aussi l’arrivée de profils ciblés depuis longtemps.
- AFP
La priorité : sécuriser des renforts défensifs
Les besoins défensifs restent évidents pour Madrid. Plusieurs noms circulent : Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté ou encore Marc Guéhi. Le Real souhaite renforcer l’axe, mais ce secteur ne constitue pas la première opération bouclée pour l’été prochain. Les dirigeants madrilènes ont choisi de commencer ailleurs, en misant sur un joueur formé au club et suivi depuis des mois.
- Getty Images
Nico Paz, le retour qui se dessine
Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid veut activer l’une des clauses de rachat qu’il avait intelligemment négociées lors du départ de Nico Paz à Côme, en août 2024. À l’époque, le club lombard avait déboursé environ 6 millions d’euros pour récupérer le milieu offensif argentin. Mais Madrid avait anticipé son explosion possible en intégrant une clause permettant de le rapatrier chaque année.
Les estimations varient sur le montant exact, mais le coût n’excéderait pas 10 millions d’euros. Une somme presque dérisoire lorsqu’on sait que Nico Paz est évalué à 55 millions d’euros par Transfermarkt. À seulement 21 ans, il connaît une montée en puissance impressionnante sous les ordres de Cesc Fabregas, qui l’a installé comme un véritable numéro 10.
- Getty Images
Un élément essentiel pour Côme, mais…
Côme n’a aucune intention de s’en séparer cet hiver. La clause ne peut d’ailleurs pas être activée en janvier. Les Lombards comptent sur lui jusqu’à la fin de la saison. Paz a déjà participé à 13 rencontres pour 5 buts et 4 passes décisives, preuve de son impact dans le jeu. Le joueur, né à Santa Cruz de Tenerife, apporte intelligence, vision et verticalité dans une équipe qui ne veut pas briser son élan.
Pourtant, la perspective de revenir au Real fait son chemin depuis longtemps dans son esprit.
Fabrizio Romano l’affirme : l’affaire avance dans la bonne direction pour l’été 2026, et le principal intéressé « a déjà dit oui ». Une réponse qui ne laisse aucune ambiguïté sur sa volonté de retrouver son club formateur. Même si Chelsea et l’Inter Milan ont montré un vrai intérêt, le choix du joueur semble déjà fait.
- Getty Images
Le Real prépare un mercato stratégique
Le retour programmé de Nico Paz ne constitue que la première pierre d’un chantier beaucoup plus large. Madrid veut reconstruire une base solide avec des joueurs capables d’assumer le poids du maillot. Le profil de Nico Paz correspond parfaitement à cette logique : jeune, déjà formé au club, capable de progresser encore et surtout déterminé à revenir.
La Maison Blanche sait que l’été 2026 pourrait marquer un tournant majeur dans la transition entre deux cycles. Ce premier mouvement, presque scellé, montre que le Real tente de sécuriser rapidement ses priorités avant que les enchères ne s’envolent.