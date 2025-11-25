Mercato Real Madrid : la première recrue de 2026 a donné son accord

Côme n’a aucune intention de s’en séparer cet hiver. La clause ne peut d’ailleurs pas être activée en janvier. Les Lombards comptent sur lui jusqu’à la fin de la saison. Paz a déjà participé à 13 rencontres pour 5 buts et 4 passes décisives, preuve de son impact dans le jeu. Le joueur, né à Santa Cruz de Tenerife, apporte intelligence, vision et verticalité dans une équipe qui ne veut pas briser son élan.

Pourtant, la perspective de revenir au Real fait son chemin depuis longtemps dans son esprit.

Fabrizio Romano l’affirme : l’affaire avance dans la bonne direction pour l’été 2026, et le principal intéressé « a déjà dit oui ». Une réponse qui ne laisse aucune ambiguïté sur sa volonté de retrouver son club formateur. Même si Chelsea et l’Inter Milan ont montré un vrai intérêt, le choix du joueur semble déjà fait.