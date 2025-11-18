Dayot Upamecano vit une situation rare pour un joueur de son statut : un international français titulaire, encore au sommet de sa carrière, mais bientôt libre. Cette donnée change tout pour les grands clubs européens, qui s’activent déjà en coulisses pour boucler le dossier avant les autres. Le PSG lui ouvre la porte depuis plusieurs mois. Le Real Madrid, lui, s’est glissé dans la conversation avec une assurance étonnante. Et pendant que les pistes se croisent, une impression se dégage : le défenseur central a déjà une idée assez claire de ce qu’il veut pour la suite.
PSG ou Real Madrid ? Le choix incroyable de Dayot Upamecano
- AFP
Le PSG avance ses arguments, mais rien n’est gagné
À Paris, on suit le dossier Upamecano avec une attention particulière. Luis Enrique cherche encore la bonne formule derrière. Le recul de Marquinhos dans la hiérarchie alimente les réflexions, et l’idée de récupérer un cadre de l’équipe de France sans indemnité séduit forcément Doha. Le profil d’Upamecano colle parfaitement : 27 ans, habitué des grands rendez-vous, capable de tenir la cadence d’un club qui ambitionne chaque année de dominer l’Europe.
Upamecano, lui, a compris que Paris s’intéresse fortement à lui. Ses réponses lors du début de la trêve internationale l’ont montré : il écoute, il analyse, il ne ferme aucune porte. L’ancien joueur de Valenciennes se retrouve dans une position rarement aussi favorable pour un joueur français à ce niveau.
Mais ce tableau ne raconte qu’une partie de l’histoire.
- AFP
Le Real Madrid s’invite et prend même l’avantage
En Espagne, Defensa Central assure que le Real Madrid s’apprête à frapper très fort. Le média affirme que le dossier avance vite. Selon ses informations, un accord se rapproche pour une arrivée en fin de saison. Le club merengue, pourtant concentré jusqu’ici sur une autre piste française, Ibrahima Konaté, a changé de stratégie.
Le défenseur de Liverpool voit en effet un avenir possible du côté du Bayern Munich, ce qui bouleverse les plans madrilènes. Florentino Pérez et ses équipes ont donc repositionné leurs forces sur Upamecano. Et le club espagnol agit rapidement. D’après ces mêmes sources, José Angel Sanchez, fidèle bras droit du président depuis plus d’une décennie, a reçu pour mission de se placer dès le 1er janvier 2026, comme le règlement l’autorise.
Selon le média madrilène, les premiers échanges plaisent déjà au joueur. L’idée de rejoindre une équipe qui s’apprête à inaugurer une nouvelle ère sous Xabi Alonso l’attire. Le Real Madrid estime même avoir un sérieux coup d’avance sur le PSG.
- Getty/GOAL
Mbappé, entremetteur de luxe dans l’ombre ?
Dayot Upamecano connaît bien Paris. Il connaît aussi quelques joueurs du vestiaire, notamment Ousmane Dembélé. Le PSG avait déjà tenté sa chance lors de précédents mercatos. L’histoire semblait écrite pour un futur retour en France.
Mais un autre élément change la donne : Kylian Mbappé. Sa capacité à convaincre un ami d’embrasser un nouveau défi n’est un secret pour personne. Et cette fois, il pourrait pousser Upamecano à le rejoindre à Madrid. Involontairement ou non, chaque mot compte.
Lors de sa dernière conférence de presse en équipe de France, le capitaine des Bleus a dressé un portrait extrêmement flatteur du défenseur :
« Il se débrouille très bien, il est très confiant, plein d'assurance. Il fait partie des prétendants au titre de meilleur défenseur du monde. Pour moi, c'est un défenseur dominant. Il est capable de suivre le rythme des attaquants, de gagner ses duels. C'est un atout tactique. Il joue dans un grand club, le Bayern, il n'y a pas beaucoup mieux… Mais il y en a de meilleurs (sourire). Je ne dirai rien, je ne vais pas entrer dans ce débat, par respect pour son club et pour lui personnellement, car je sais que si je dis quelque chose, il subira encore plus de pression. Mais quand on parle d'un joueur de ce calibre, tous les clubs sont à l'affût pour le recruter », a déclaré l’attaquant, qui semble jouer malgré lui un rôle d’« agent » idéal pour Florentino Pérez.
Un commentaire lourd de sens, mais livré avec une prudence maîtrisée.
- Getty Images Sport
Une guerre à trois, mais un favori clair se détache
La fin de saison s’annonce agitée pour les défenseurs centraux en fin de contrat. Le Bayern Munich, le PSG, le Real Madrid… tout le monde prépare sa stratégie. L’enjeu est immense. Les clubs veulent profiter des opportunités du marché, et les joueurs cherchent un projet solide pour la prochaine décennie.
Dans ce jeu d’influences, les signes orientent Upamecano vers Madrid. Rien n’est signé. Rien n’est finalisé. Mais le Real Madrid agit vite, et les échos autour du joueur vont dans le même sens. Paris insiste, mais la Maison Blanche croit tenir la bonne cible.