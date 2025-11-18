Dayot Upamecano of FC Bayern München runs with the ball Getty Images
Patrick Tchanhoun

PSG ou Real Madrid ? Le choix incroyable de Dayot Upamecano

Entre Paris et Madrid, Upamecano laisse planer un suspense total. Le Français approche d’un tournant qui peut tout bouleverser.

Dayot Upamecano vit une situation rare pour un joueur de son statut : un international français titulaire, encore au sommet de sa carrière, mais bientôt libre. Cette donnée change tout pour les grands clubs européens, qui s’activent déjà en coulisses pour boucler le dossier avant les autres. Le PSG lui ouvre la porte depuis plusieurs mois. Le Real Madrid, lui, s’est glissé dans la conversation avec une assurance étonnante. Et pendant que les pistes se croisent, une impression se dégage : le défenseur central a déjà une idée assez claire de ce qu’il veut pour la suite.