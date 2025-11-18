PSG ou Real Madrid ? Le choix incroyable de Dayot Upamecano

Dayot Upamecano connaît bien Paris. Il connaît aussi quelques joueurs du vestiaire, notamment Ousmane Dembélé. Le PSG avait déjà tenté sa chance lors de précédents mercatos. L’histoire semblait écrite pour un futur retour en France.

Mais un autre élément change la donne : Kylian Mbappé. Sa capacité à convaincre un ami d’embrasser un nouveau défi n’est un secret pour personne. Et cette fois, il pourrait pousser Upamecano à le rejoindre à Madrid. Involontairement ou non, chaque mot compte.

Lors de sa dernière conférence de presse en équipe de France, le capitaine des Bleus a dressé un portrait extrêmement flatteur du défenseur :

« Il se débrouille très bien, il est très confiant, plein d'assurance. Il fait partie des prétendants au titre de meilleur défenseur du monde. Pour moi, c'est un défenseur dominant. Il est capable de suivre le rythme des attaquants, de gagner ses duels. C'est un atout tactique. Il joue dans un grand club, le Bayern, il n'y a pas beaucoup mieux… Mais il y en a de meilleurs (sourire). Je ne dirai rien, je ne vais pas entrer dans ce débat, par respect pour son club et pour lui personnellement, car je sais que si je dis quelque chose, il subira encore plus de pression. Mais quand on parle d'un joueur de ce calibre, tous les clubs sont à l'affût pour le recruter », a déclaré l’attaquant, qui semble jouer malgré lui un rôle d’« agent » idéal pour Florentino Pérez.

Un commentaire lourd de sens, mais livré avec une prudence maîtrisée.